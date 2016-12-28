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Шахматисты на Сахалине начали спортивный год

Шахматисты на Сахалине начали спортивный год

Сезон стартовал с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения IX чемпиона мира Тиграна Петросяна

По традиции шахматный год на Сахалине начался с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения IX чемпиона мира Тиграна Петросяна, ообщает прсс-служба министерство спорта Сахалинской области. Свои знания дебюта и эндшпиля демонстрирует 31 шахматист. Для выявления сильнейших им предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе.
Островную школу шахмат представляют практически все сильнейшие. Конкурировать с ними будут Олег Рычков, Данила Сутормин и Расул Мусаев из Приморья, которых уже можно считать завсегдатаями крупных островных турниров.
 
Титул победителя будет отставить Олег Рычков, который в январе 2016 года набрал 8,5 очков из 9 возможных. Нынешний турнир он также начал с победы, как, впрочем, и все остальные фавориты.
 
Наиболее интересные пары второго тура:
 
Константин Сек – Роман Тихонов.
 
Виталий И – Данила Сутормин.
 
Олег Рычков – Дарья Хохлова.
 
Игорь Чернцов – Алексей Романов.
 
Расул Мусаев – Сергей Габрусев.
 
Сергей И – Денис Син.
 
Владимир Юрьев – Олег Верещагин.
Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:24 +1
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 19:30
Успехов, удачи и побед!!!
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