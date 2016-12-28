Шахматисты на Сахалине начали спортивный год
Сезон стартовал с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения IX чемпиона мира Тиграна Петросяна
По традиции шахматный год на Сахалине начался с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения IX чемпиона мира Тиграна Петросяна, ообщает прсс-служба министерство спорта Сахалинской области. Свои знания дебюта и эндшпиля демонстрирует 31 шахматист. Для выявления сильнейших им предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе.
Островную школу шахмат представляют практически все сильнейшие. Конкурировать с ними будут Олег Рычков, Данила Сутормин и Расул Мусаев из Приморья, которых уже можно считать завсегдатаями крупных островных турниров.
Титул победителя будет отставить Олег Рычков, который в январе 2016 года набрал 8,5 очков из 9 возможных. Нынешний турнир он также начал с победы, как, впрочем, и все остальные фавориты.
Наиболее интересные пары второго тура:
Константин Сек – Роман Тихонов.
Виталий И – Данила Сутормин.
Олег Рычков – Дарья Хохлова.
Игорь Чернцов – Алексей Романов.
Расул Мусаев – Сергей Габрусев.
Сергей И – Денис Син.
Владимир Юрьев – Олег Верещагин.
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Комментарии
VULKAN
Написано вчера, в 19:30
Успехов, удачи и побед!!!
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