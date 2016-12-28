Шахматисты на Сахалине начали спортивный год

Сезон стартовал с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения IX чемпиона мира Тиграна Петросяна

По традиции шахматный год на Сахалине начался с IV Дальневосточного турнира в честь 88-летия со дня рождения IX чемпиона мира Тиграна Петросяна, ообщает прсс-служба министерство спорта Сахалинской области. Свои знания дебюта и эндшпиля демонстрирует 31 шахматист. Для выявления сильнейших им предстоит сыграть девять туров по швейцарской системе.

Островную школу шахмат представляют практически все сильнейшие. Конкурировать с ними будут Олег Рычков, Данила Сутормин и Расул Мусаев из Приморья, которых уже можно считать завсегдатаями крупных островных турниров.

Титул победителя будет отставить Олег Рычков, который в январе 2016 года набрал 8,5 очков из 9 возможных. Нынешний турнир он также начал с победы, как, впрочем, и все остальные фавориты.

Наиболее интересные пары второго тура:

Константин Сек – Роман Тихонов.

Виталий И – Данила Сутормин.

Олег Рычков – Дарья Хохлова.

Игорь Чернцов – Алексей Романов.

Расул Мусаев – Сергей Габрусев.

Сергей И – Денис Син.

Владимир Юрьев – Олег Верещагин.