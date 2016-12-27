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Невельчанин включен в сборную «ALL STARS» МЧМ по хоккею

Невельчанин включен в сборную «ALL STARS» МЧМ по хоккею

В шорт-лист попали по семь представителей СССР/России и Канады, три шведа, по два хоккеиста их США, Финляндии, ЧССР/Чехии

Аналитик TSN Горд Миллер составил символическую сборную молодежных чемпионатов мира по хоккею всех времен. В шорт-лист попали по семь представителей СССР/России и Канады, три шведа, по два хоккеиста их США, Финляндии, ЧССР/Чехии.

Советскую/хоккейную школу хоккея в символической сборной «ALL STARS» представляют вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Михаил Татаринов, форварды Павел Буре, Александр Могильный, Владимир Крутов и Александр Овечкин.

Как напоминают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, Евгений Белошейкин является уроженцем Невельска.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:53 +3
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Комментарии
Online
SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 15:09
Ну, чё..... будем знать
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+1
Online
df4ytrggj Online
Написано сегодня, в 21:46
Ребят, бросить курить сейчас действительно легко, за один сеанс я излечился и чувствую себя намного здоровее, похудел на 10 кг., появилось больше сил и времени. Советую теперь всем - elenamalusheva.blogspot.com
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