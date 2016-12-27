Невельчанин включен в сборную «ALL STARS» МЧМ по хоккею
В шорт-лист попали по семь представителей СССР/России и Канады, три шведа, по два хоккеиста их США, Финляндии, ЧССР/Чехии
Аналитик TSN Горд Миллер составил символическую сборную молодежных чемпионатов мира по хоккею всех времен. В шорт-лист попали по семь представителей СССР/России и Канады, три шведа, по два хоккеиста их США, Финляндии, ЧССР/Чехии.
Советскую/хоккейную школу хоккея в символической сборной «ALL STARS» представляют вратарь Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Михаил Татаринов, форварды Павел Буре, Александр Могильный, Владимир Крутов и Александр Овечкин.
Как напоминают в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, Евгений Белошейкин является уроженцем Невельска.
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Комментарии
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SWATIMYR Online
Написано сегодня, в 15:09
Ну, чё..... будем знать
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df4ytrggj Online
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