В новогодних соревнованиях по плаванию приняли участие около 150 сахалинцев

В ДЮСШ Южно-Сахалинска по плаванию сегодня прошли традиционные открытые соревнования по плаванию, посвященные предстоящему празднованию Нового Года и Рождества. В праздничном мероприятии приняло участие около 150 спортсменов из Южно-Сахалинска и Холмска.

Спортсмены от 7 лет и старше приняли участие в заплывах на 50, 100 и 200 метров в стилях «батерфляй», вольном стиле, на спине и «брассом».

- Проводимые соревнования не являются каким-то спортивным турниром или чемпионатом и несут скорее праздничное значение. Мы не проводим награждение лучших, а дарим всем без исключения сладкие подарки за участие, - рассказал главный судья соревнований, тренер-преподава тель южно-сахалинской ДЮСШ по плаванию Борис Ториков.

С 1 по 3 января городской бассейн уйдет на «зимние каникулы» и уже начиная с 4 января откроет свои двери для возобновления тренировок у пловцов и художественных гимнасток. Для населения с 4 по 6 января будут открыты сеансы с 15:00 до 19:45. В свой привычный рабочий график бассейн вступит с 8 января, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.