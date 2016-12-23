Южносахалинцев приглашают на бесплатные катки

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В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки.

Для всех желающих катки открыты с утра и до позднего вечера. Помимо излюбленного места фигуристов на площади Ленина к югу от праздничной елки традиционно ледяными становятся существующие дворовые корты и спортивные площадки. В этом году они расположены по адресам:

ул. Сахалинская, д. 17, д. 19;

ул. Авиационная, д. 74-б, д. 76-б;

ул. Вокзальная, д. 7, д. 9;

ул. Комсомольская, д. 300;

пр. Мира, д. 284-б;

ул. Украинская, д. 119;

ул. Украинская, д. 22, д. 22А;

проезд Спортивный, д. 15А;

ул. Железнодорожная, д. 77;

ул. Железнодорожная, д. 91 (с 9.00 до 18.00);

Сахалинский базовый медицинский колледж, пр. Мира, д. 428А (открытие 4 января);

Санаторное, д. 9;

село Синегорск, ул. Горная, д. 1а;

п/р Ново-Александров ск, ул. 30 лет Победы, 7;

ск, ул. 30 лет Победы, 7; село Березняки, ул. Крайняя, д. 8а;

ул. 3-я Набережная, д. 8;

п/р Хомутово, ул. Южная, между жилыми домами № 24 и № 28;

п/р Дальнее, ул. 1-я Московская, ул. Рассветная;

п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 1 (хоккейный корт).

Напомним, что ледовые площадки, работающие на территории городского округа, бесплатные. Большинство из них освещаются в темное время суток.

Для комфорта и безопасности горожан состояние катков ежедневно инспектируют сотрудники МБУ «Спортивный город» и следят за тем, чтобы подрядные организации своевременно расчищали скопившийся снег и вывозили его, при необходимости осуществляли заливку льда, убирали мусор и т. д., сообщает пресс-служба администрации областной столицы.