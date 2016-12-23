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Южносахалинцев приглашают на бесплатные катки
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Южносахалинцев приглашают на бесплатные катки

Ледовые площадки открыты с утра до позднего вечера

В новогодние каникулы для жителей Южно-Сахалинска и планировочных районов, входящих в состав городского округа, будут работать бесплатные ледовые площадки.

Для всех желающих катки открыты с утра и до позднего вечера. Помимо излюбленного места фигуристов на площади Ленина к югу от праздничной елки традиционно ледяными становятся существующие дворовые корты и спортивные площадки. В этом году они расположены по адресам:

  • ул. Сахалинская, д. 17, д. 19;
  • ул. Авиационная, д. 74-б, д. 76-б;
  • ул. Вокзальная, д. 7, д. 9;
  • ул. Комсомольская, д. 300;
  • пр. Мира, д. 284-б;
  • ул. Украинская, д. 119;
  • ул. Украинская, д. 22, д. 22А;
  • проезд Спортивный, д. 15А;
  • ул. Железнодорожная, д. 77;
  • ул. Железнодорожная, д. 91 (с 9.00 до 18.00);
  • Сахалинский базовый медицинский колледж, пр. Мира, д. 428А (открытие 4 января);
  • Санаторное, д. 9;
  • село Синегорск, ул. Горная, д. 1а;
  • п/р Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, 7;
  • село Березняки, ул. Крайняя, д. 8а;
  • ул. 3-я Набережная, д. 8;
  • п/р Хомутово, ул. Южная, между жилыми домами № 24 и № 28;
  • п/р Дальнее, ул. 1-я Московская, ул. Рассветная;
  • п/р Луговое, ул. Дружбы, д. 1 (хоккейный корт).

Напомним, что ледовые площадки, работающие на территории городского округа, бесплатные. Большинство из них освещаются в темное время суток.

Для комфорта и безопасности горожан состояние катков ежедневно инспектируют сотрудники МБУ «Спортивный город» и следят за тем, чтобы подрядные организации своевременно расчищали скопившийся снег и вывозили его, при необходимости осуществляли заливку льда, убирали мусор и т. д., сообщает пресс-служба администрации областной столицы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:57 0
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