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Сахалинские горнолыжники стали лидерами Кубка России в личном и командном зачете
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Сахалинские горнолыжники стали лидерами Кубка России в личном и командном зачете

Команда островного региона стала абсолютным лидером по всем основным показателям

В эти дни на четырех курортах России - в Абзаково, на "Банном", в Белорецке и в Миассе прошли крупные Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту - этапы розыгрыша Кубка страны.

Соревнования были проведены во всех дисциплинах. По итогам соревновательных дней абсолютным лидером по всем основным показателям стала команда Сахалинской области. Причем сахалинцы лидируют не только в командном зачете, в личном зачете они также являются промежуточными лидерами и у мужчин, и у женщин. 

Наша команда набрала в зачет Кубка России уже 2818 очков и на 111 баллов опережает идущих вторыми красноярцев. У промежуточно третьей сборной Московской области - 2383 очка. 

В личном зачете у мужчин, набрав 743 очка лидирует сахалинец Дмитрий Ульянов, опережая на 78 баллов ближайшего конкуренте - горнолыжника из Свердловской области Максима Стукова. Идущий третьим красноярец Максим Симонов отстал от дуэта лидеров уже весьма значительно: у него 331 очко. 

У женщин также весьма убедительно впереди Владислава Буреева - 705 очков. Вчера спортсменка выиграла заключительный слалом этапа Кубка России. Ближайшая конкурентка сахалинской горнолыжницы - подмосковная спортсменка Валентина Голенкова имеет пока 592 очка, а идущая третьей её подруга по сборной Московской области Ольга Погребицкая - 584 балла. 
 
Сегодня сборная Сахалинской области по горнолыжному спорту прибудет на остров.  

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:46 +2
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Комментарии
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 08:54
Здорово!Молодцы!Поздравляю!Прекрасное завершение года!
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+1
Veronika1211
Написано сегодня, в 09:02
Какие молодцы! Поздравляю! Так держать!
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+2
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