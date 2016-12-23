Сахалинские горнолыжники стали лидерами Кубка России в личном и командном зачете

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В эти дни на четырех курортах России - в Абзаково, на "Банном", в Белорецке и в Миассе прошли крупные Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту - этапы розыгрыша Кубка страны.

Соревнования были проведены во всех дисциплинах. По итогам соревновательных дней абсолютным лидером по всем основным показателям стала команда Сахалинской области. Причем сахалинцы лидируют не только в командном зачете, в личном зачете они также являются промежуточными лидерами и у мужчин, и у женщин.

Наша команда набрала в зачет Кубка России уже 2818 очков и на 111 баллов опережает идущих вторыми красноярцев. У промежуточно третьей сборной Московской области - 2383 очка.

В личном зачете у мужчин, набрав 743 очка лидирует сахалинец Дмитрий Ульянов, опережая на 78 баллов ближайшего конкуренте - горнолыжника из Свердловской области Максима Стукова. Идущий третьим красноярец Максим Симонов отстал от дуэта лидеров уже весьма значительно: у него 331 очко.

У женщин также весьма убедительно впереди Владислава Буреева - 705 очков. Вчера спортсменка выиграла заключительный слалом этапа Кубка России. Ближайшая конкурентка сахалинской горнолыжницы - подмосковная спортсменка Валентина Голенкова имеет пока 592 очка, а идущая третьей её подруга по сборной Московской области Ольга Погребицкая - 584 балла.



Сегодня сборная Сахалинской области по горнолыжному спорту прибудет на остров.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области