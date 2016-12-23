Деды Морозы захватят склоны «Горного воздуха» в начале января

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СТК «Горный воздух» приглашает принять участие в самом ярком событии января - массовом спуске Дедов Морозов! Который пройдет по западному склоны горы Большевик 5 января. Старт заезда запланирован на 12:00.

Участие в этом зрелищном событии может принять любой желающий. Для этого достаточно иметь спортивный инвентарь (лыжи или сноуборд), и костюм Деда Мороза - шапка, шуба. Для участников все подъемы до вершины горы с 11:00 до 12:00 бесплатные.

Участники, пришедшие только в шапочке Санты Клауса получат возможность согреться бесплатным чаем, сообщает пресс-служба СТК «Горный воздух».