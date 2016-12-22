Более сотни юных сахалинских дзюдоистов боролись за звание лучшего

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Около 120 юных дзюдоистов приняли участие в новогоднем турнире, прошедшем в спортивном зале ГБУ «СШ самбо и дзюдо». Вместе с воспитанниками этой спортивной школы медали оспаривали ребята из секций ДДЮТ, а также СОШ № 16, гимназии № 1 и кадетской школы. Победители и призеры были определены в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 г.р.), сообщает пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

- Многие из участников еще не имеют богатого соревновательног о опыта. Но они боролись, старались и показали все, чему научились на тренировках, - сказал заместитель директора ГБУ «СШ самбо и дзюдо» Виктор Кириков.

Конкуренцию сверстникам пытались составить девочки. Победительницами турнира они не стали, но тем не менее сумели завоевать две награды. Ксения Жмакина - бронзовый призер в старшей возрастной группе, а Богдана Четырина – в младшей.

Среди мальчиков 2007 – 2008 г.р. первые места в своих весовых категориях заняли Максим Коротыч, Егор Пустовит, Денис Козик, Артем Пазына, Павел Губенко, Федор Митрофанов, Артемий Макаров, Даниэль Бердикулов, Денис Четвериков. Отметим, что Павел Губенко оказался единственным, кто сумел победить на Новогоднем турнире второй год подряд.

В старшей возрастной группе первенствовали Руслан Фадеев, Эдуард Макаров, Давид Резанко, Игорь Гатаулин, Рустам Бикбаев, Игорь Кочур, Даниил Чернявский, Ян Токранов, Илья Бакутин, Георгий Билык, Ярослав Сухоруких.

- Илья Бакутин и Ярослав Сухоруких принимали поздравления с победой второй год подряд. Приятная стабильность, - подвел итоги турнира тренер-преподава тель Евгений Шабашов.