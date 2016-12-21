Спортсмены из Сеула стали победителями турнира по самбо в Корсакове

В Корсакове прошел Международный турнир по самбо памяти погибших тренеров. В соревновании приняли участие свыше 100 самбистов. Участниками соревнований стали юноши и девушки от 8 до 14 лет из Южно-Сахалинска, Корсакова, Ноглик и Долинска. Главными гостями турнира стала команда из Сеула Республики Кореи.

«Самбо в России занимаются очень много детей, несмотря на то, что сейчас существует множество различных видов спорта»,- отметил тренер команды Сеула Син Дон Хун.

Перед соревнованиями корейские спортсмены посетили Памятный мемориал «Интернированным японцами на Сахалин корейцам, так и не вернувшимся на родину» и провели тренировку с местными самбистами отделения ДЮСШ Корсакова.

В этом году областной турнир впервые приобрел статус Международного. Главный судья соревнований, Андрей Подгорный, отметил, что у иностранных гостей есть огромное желание бороться и побеждать, а это самое главное в самбо, так как в спорте побеждают сильнейшие. Несмотря на большой соревновательный опыт островных самбистов, гости турнира смогли занять не только призовые места, но и стать победителями турнира.

В весовой категории до 42 кг победу одержал Ко Чон Ен, второе место занял его товарищ по команде И Чу Вон. У девушек в захватывающей, бескомпромиссной схватке победу в весовой категории до 65 кг одержала Макарова Анастасия из Корсакова, на втором месте оказалась И Мин Джи из Республики Корея.

Помимо наград за призовые места, организаторами турнира были вручены дополнительные призы. В номинации «Лучшая техника» наградили Коваленко Матвея из Южно-Сахалинска, а «За волю к победе» отметили Захарова Леонида из Ноглик и спортсмена из Южной Кореи И Мин Джи, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.