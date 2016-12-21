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Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF

Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF

Всего на ковер вышли около 400 спортсменов

Во Владивостоке завершился традиционный Всероссийский турнир «Кубок Приморья» по олимпийскому тхэквондо WTF. Участниками состязаний стали команды из Камчатского, Приморского, Хабаровского края, Республика Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской области. Всего на ковер вышли около 400 спортсменов.

- В составе команды островного региона в столицу Приморья выезжали 59 тхэквондистов. Они завоевали десять золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей, - сообщил главный тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

Среди мужчин не было равных мастерам спорта из Южно-Сахалинска Лим Де Сен и Чан Де Сир. Первый из них взял золото весовой категории до 63 кг, а второй первенствовал в весе до 68 кг.

Отлично выступил представитель Корсакова Егор Усов. Несмотря на юниорский возраст, он смог не только одолеть более старших соперников, но и выполнить норматив мастера спорта России, победив в категории до 58 кг.

Серебряным призером турнира стала Ирина Жданова из Южно-Сахалинска (до 49 кг), бронзовым – ее земляк Тен Иль Ен (до 63 кг).

В возрастной группе юниоров победили Евгений Мамаев (до 48 кг) и Дмитрий Купреев (до 55 кг) из Южно-Сахалинска, являющиеся кандидатами в сборную команду России, а также Александра Яковлева (до 55 кг) и Алена Сивенко (до 63 кг) из Невельска. А Сергей Лепке из Охи стал бронзовым призером в категории до 65 кг.

Наибольшее количество медалей сахалинцы завоевали в состязаниях кадетов. Победительницей турнира стала Эмилия Ли из Корсакова (до 33 кг). Ее успех повторили Артем Степанов из Корсакова (до 53 кг), Роман Ильин (до 49 кг) и Георгий Боровиков (до 65 кг) из областной столицы.

Серебряные награды в активе Чан Хен Чер (до 37 кг) и Александра Цой (до 41 кг) из Южно-Сахалинска, Ксении Веселовой (до 33 кг) и Вадима Васильева (до 65 кг) из Корсакова.

Бронзовые призеры турнира – Нам Сон Дюн (до 41 кг), Эдуард Де (до 45 кг), Максим Лим (до 53 кг), Семен Андрусин (до 53 кг), Лим Де Хен (до 57 кг). Первые трое из них представляли Корсаков, остальные – Южно-Сахалинск.

- В турнире младших юношей золотую медаль завоевал Даниил На из Корсакова. Он одолел всех соперников в весе до 26 кг. Его земляк Александр Ким стал третьим призером (до 28 кг). Еще одна бронза в активе Виктора Стефанкина (до 37 кг) из островной столицы, - подвел итог турнира Денис Ким.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF, Фото: 1
Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF, Фото: 2
Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF, Фото: 3
Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF, Фото: 4
Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF, Фото: 5
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Сахалинские спортсмены завоевали 10 золотых медалей Всероссийского турнира по тхэквондо WTF
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:28 0
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