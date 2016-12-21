Сахалинец завоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

На ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» («Банное») завершились Всероссийские детско-юношеские соревнования горнолыжников «Открытие сезона». Сильнейших определили среди спортсменов 2001-2002 г.р.

Участниками состязаний стали свыше 250 юных горнолыжников из 25 региональных команд. Старты проходили в слаломе, слаломе-гиганте и супергиганте.

По итогам соревнований сильнейшей в командном зачете стала сборная Москвы (887 очков). Второе место - у юных представителей Красноярского края (445), третье - у горнолыжников Камчатки (388). Сборная Сахалинской области заняла седьмое место.

В составе островной команды выступали Александр Михайлов, Федор Федорян, Дарья Симоненко, Александр Кудрявцев, Эллина Дьяченко, Виктория Фуглева, Роман Зверян, Валерия Исайкина, Александр Забалуев, Пак Ген Ним.

В личном зачете лучшего результата среди сахалинцев добился Александр Михайлов (третье место в слаломе и четвертое в слаломе-гиганте).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.