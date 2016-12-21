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Сахалинец завоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

Сахалинец завоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований по горнолыжному спорту

Участниками состязаний стали свыше 250 юных спортсменов из 25 региональных команд

На  ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» («Банное») завершились Всероссийские детско-юношеские соревнования горнолыжников «Открытие сезона». Сильнейших определили среди спортсменов 2001-2002 г.р.

Участниками состязаний стали свыше 250 юных горнолыжников из 25 региональных команд. Старты проходили в слаломе, слаломе-гиганте и супергиганте.

По итогам соревнований сильнейшей в командном зачете стала сборная Москвы (887 очков). Второе место - у юных представителей Красноярского края (445), третье - у горнолыжников Камчатки (388). Сборная Сахалинской области заняла седьмое место.

В составе островной команды выступали Александр Михайлов, Федор Федорян, Дарья Симоненко, Александр Кудрявцев, Эллина Дьяченко, Виктория Фуглева, Роман Зверян, Валерия Исайкина, Александр Забалуев, Пак Ген Ним.

В личном зачете лучшего результата среди сахалинцев добился Александр Михайлов (третье место в слаломе и четвертое в слаломе-гиганте).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:15 +1
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Комментарии
alyauzhko
Написано сегодня, в 10:40
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением ---- vkk.me/minzdrav
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багз-банни
Написано сегодня, в 11:09
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