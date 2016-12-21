Первый в истории детский шахматный интернет-турнир прошел на Сахалине

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На портале «Шахматная планета» состоялся первый в истории детский сахалинский шахматный интернет-турнир. В нем приняли участие 19 юных шахматистов (2002 г.р. и младше) из Корсакова, Поронайска, Холмска и Южно-Сахалинска. Они сыграли по швейцарской системе в семь туров с контролем времени 10 минут на партию.

- Главной задачей турнира было привлечение наших детей к массовой шахматной культуре посредством интернет-портала, на который выходят, без преувеличения будет сказано, тысячи шахматистов всех уровней и возрастов не только из России, но и стран СНГ. Данный портал позволяет шахматистам не только совершенствовать технику игры, но и просто общаться друг с другом, независимо от расстояния между ними, - считает главный судья соревнований Андрей Петренко.

В итоге наибольшее количество очков (по 5,5) набрали Алиса Маринина из Южно-Сахалинска и Игнат Степанов из Поронайска. Обычно при равенстве очков дополнительные показатели выводят кого-то вперёд. Однако в данном случае все коэффициенты оказались равны. Поэтому Алиса и Степан разделили первое-второе место.

На третьем – Борис Син из областного центра. Он набрал 5 очков. Столько же в активе Павла Лозовского из Поронайска, но он уступил Борису третью строчку турнирной таблицы по дополнительным показателям. ТОП-5 замкнул Никита Ермаков из Корсакова (4 очка). Еще один приз достался Веронике Старинской из Холмска (3,5 очка).

- Один из плюсов данного формата заключается в том, что при нём тренеры имеют возможность по косточкам разобрать каждую сыгранную на турнире партию, что почти не возможно при проведении обычного турнира с быстрым контролем времени. Кроме этого появляется возможность собрать участников со всех районов области и не только без дополнительных финансовых затрат. В будущем можно проводить матчи, например, Холмск – Южно-Сахалинск или Сахалин – Приморье, - резюмировал Андрей Петренко.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.