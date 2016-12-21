«Ногликские медведи» возглавили турнирную таблицу детской хоккейной лиги Сахалина

Следующие матчи чемпионата пройдут уже после Нового года

В Сахалинской области в самом разгаре борьба в Детской Хоккейной Лиге. В минувшие выходные команды сыграли матчи 5-го и 6-го туров. Центральным матчем стала игра между лидерами первенства ДХЛ "Ногликскими медведями" и невельским "Океаном".

Отбившись от стартового натиска "северян", "Океан", сделавший ставку на быстрые контратаки, к середине матча сенсационно вёл в счете 3:1. И снова основной ударной мощью невельчан стал просто убийственный для всех соперников атакующий дуэт Чанчиков-Бондаре нко.

Тем не менее, подопечным Александра Гарматюка удалось не только выровнять игру, но и добиться необходимого результата. Переломным и решающим моментом в игре стала концовка второго периода, когда в течение всего трех минут невельчане трижды вытаскивали шайбу из своих ворот после бросков Кубяка, Плахуты и Лампадова – 4:3, в пользу "медведей" после второго периода.

Окончательную точку в этой сумасшедшей по накалу и интриге игре поставил Данила Плахута, еще дважды поразив ворота "Океана" в третьем периоде (6:3).

В концовке матча команды обменялись еще по одной результативной атаке и итоговый счет 7:4 зафиксировал шестую победу подряд "Ногликских медведей" и первое поражение в сезоне невельского "Океана".

В других играх регулярного первенства ДХЛ зафиксированы следующие результаты:

Альтаир - Анива - 20:0 (5:0; 6:0; 9:0),

Виктория - Кристалл - 0:4 (0:0; 0:2; 0:2),

Ногликские медведи - Сахалинские акулы - 12:1 (2:0; 5:1; 5:0),

Авангард - Пираньи - 6:6 (4:1; 1:0; 1:5),

Холмские пантеры - Океан - 1:10 (0:3; 0:3; 1:4),

Анива - Сахалинские акулы - 1:4 (0:2; 1:1; 0:1),

Авангард - Виктория - 2:11 (0:2; 0:5; 2:4),

Ногликские медведи - Океан - 7:4 (0:2; 4:1; 3:1),

Альтаир - Пираньи - 13:0 (5:0; 4:0; 4:0),

Кристалл - Холмские пантеры - 7:1 (2:0; 1:0; 4:1).

Таким образом, на новогодние каникулы «Ногликские медведи» уходят в статусе единоличного лидера, второе и третье место делят невельский «Океан» и южносахалинский «Океан».

Как сообщает островная федерация хоккея, первенство ДХЛ проводится в два круга, по итогам «регулярки» восемь лучших команд вступят в борьбу за Кубок Детской Хоккейной Лиги, который с 2012 года имеет статут Кубка Губернатора Сахалинской области по хоккею с шайбой среди детских команд.