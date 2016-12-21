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Южносахалинцев приглашают на бесплатные занятия беговыми лыжами

Южносахалинцев приглашают на бесплатные занятия беговыми лыжами

Зимний сезон «социального фитнеса» стартует 7 января

7 января в Южно-Сахалинске стартует очередной сезон проекта «Социальный фитнес» «Центра молодежных инициатив». В этот день на базе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва зимних видов спорта начнутся занятия на классических беговых лыжах.

В нынешнем году декабрь на Сахалине оказался малоснежным, но адепты социального фитнеса не унывают и надеются, что новогодние каникулы порадуют обильными осадками.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Занятия будут проходить абсолютно бесплатно каждую неделю по субботам и воскресеньям. Начало в 11:00.

- По субботам участники вместе с тренером-старожилом социального фитнеса Сергеем Втюриным будут отрабатывать навыки лыжной ходьбы, а по воскресеньям ходить по маршрутам, ранее разработанными школой, - сказала специалист Центра молодежных инициатив,руководитель проекта Ксения Огаркова.

Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения), сообщает пресс-центр МБУ «ЦМИ».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:04 +3
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Комментарии
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 15:31
Я понимаю, что сильно наглая, но было бы неплохо для пришедших на своих лыжах из бесплатную намазивку еще.
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Анфиса Черненко
Написано сегодня, в 17:22
Спасибо!Обязательно похожу!
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