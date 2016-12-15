Победители международных турниров по танцам дали мастер-класс юным сахалинцам

Лучшие танцоры Сахалинской области завершили сезон и открыли новый «Жемчужным променадом». Более 300 пар разных возрастов вышли на паркет Конгресс холла «Столица». В один день прошло сразу несколько соревнований – Кубок губернатора Сахалинской области и Первенство островного региона, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области.

«Региональная федерация танцевального спорта в этом году показала отличные результаты. Наши спортсмены, Дана Спицына и Дмитрий Мошенин, вошли в ТОП-10 лучших танцевальных пар мира. Количество детей, занимающихся этим видом спорта, с каждым годом увеличивается. Я хочу выразить огромную благодарность тренерам и родителям, которые прикладывает огромные усилия и средства, чтобы развивать этот спорт. Министерство спорта и молодежной политики области в свою очередь выделяет субсидии на поддержку всех федераций», - отметила директор департамента физической культуры и спорта министерства спорта и молодежной политики Ирина Радыгина.

Вера Фурсина и Илья Афонин в паре стоят около года. Так случилось, что с прежними партнерами пришлось расстаться. Теперь они поддерживают друг друга как в танцах, так и в повседневной жизни. Ребята сегодня танцуют танго, посодобль, румбу, вальс и многое другое.

«Нас в пару поставила наш тренер Екатерина Зинченко. Сейчас мы уже привыкли друг к другу. В первом отделении выступали и уже получили третье место. Впереди заключительный гала-концерт», - рассказали спортсмены.

Изюминкой этого вечера стало показательное выступление звезд мирового уровня Андрея Гусева и Веры Бондаревой. Спортсмены являются серебряными призерами Чемпионата России, победителями международных турниров Словении, Италии, Японии, финалистами самого престижного турнира по танцевальному спорту Grand Slam. Ребята приехали на Сахалин впервые. Им удалось пообщаться с юными танцорами островного региона и даже провести для них небольшой мастер-класс.

«Ребята заряженные, поработали хорошо. Главное, глаза горят. Впитывают все, что им говоришь. Приятно с ними работать, - поделились чемпионы. - У нас впереди три дня отдыха, затем опять подготовка к турнирам Grand Slam. Всего их в сезоне пять, шестой финальный. У нас бешенный ритм, но он нам нравится. Иногда приходишь домой, отдыхаешь два-три дня. К концу второго дня понимаешь, что не хватает уже ритма и движения».

Чемпионы покорили сердца зрителей своими выступлениями. Бурные овации не смолкали еще долго, и спортсменам приходилось выходить на поклон еще несколько раз.