Первые знаки ГТО вручили корсаковским школьникам

Первые награды ГТО получили корсаковцы. Заветные значки школьникам, прошедшим все спортивные испытания, вручил заместитель главы администрации Корсакова, руководитель департамента социального развития Григорий Голодников. Среди них 5 золотых, 14 серебряных и 21 бронзовых значка отличия.

В ноябре 2015 года на базе районного «Спортивно-оздоровительного комплекса» открылся центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам прошлого учебного года в испытаниях приняли участие 90 старшеклассников. Результаты обрабатывались специальной всероссийской программой, которая показала, физическую подготовку выпускников на золотой, серебряный и бронзовый значок у 40 человек.

На сегодняшний день центр тестирования ГТО оснащен необходимым оборудованием для работы с населением (платформой для отжиманий ГТО, специализированной скамьей для наклона и электронным тиром). Кроме того, вся судейская бригада прошла обучение и получила сертификаты Дальневосточной академии физической культуры о повышении квалификации судей ГТО. Стоит отметить, что в текущем году центр начал работать не только с выпускниками, но и с бюджетными и муниципальными организациями. В 2017 году попробовать свои силы сможет каждый желающий житель Корсаковского городского округа.

Также в этот день медалями и памятным кубком была награждена корсаковская команда по футболу, занявшая 3 место на Чемпионате Сахалинской области по футболу. Награды игрокам команды вручил председатель областной федерации футбола Алексей Абакумов, отдельно отметив «Лучшего бомбардира» команды Александра Рец, забившего на Чемпионате 30 голов.

Почетной грамотой администрации за выдающиеся успехи в развитии вольной борьбы в Корсаковском городском округе отмечен Владимир Парохин. Воспитанники тренера показывают высокие результаты на областных соревнованиях, первенствах Дальневосточного Федерального округа. С 2012 года им подготовлены многократные победители первенств Сахалинской области и Дальневосточного Федерального округа, сообщает пресс-служба администрации портового города.