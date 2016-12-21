Первенство России по вольной борьбе пройдет на Сахалине

Решение о проведении Первенства России по вольной борьбы приняли на совещании Федерации спортивной борьбы России под руководством Михаила Мамиашвили. Ожидается, что соревнования среди кадеток до 18 лет состоится с 13 по 16 апреля 2017 года в Южно-Сахалинске.

По словам руководителя региональной федерации спортивной борьбы Арсена Магомедова в первенстве от Сахалинской области примут участие Анастасия Парохина и Фарида Азизова. По итогам прошедшего сезона островитянки вошли в состав юношеской национальной сборной по вольной борьбе.

"У Сахалина большие перспективы. И Анастасия, и Фарида успешно выступают на крупных соревнованиях по вольной борьбе. Помимо них, еще около 20 спортсменок претендуют на вхождение в состав российской сборной" - отметил Арсен Магомедов.

Всего в островном регионе спортивной борьбой занимается более 2500 человек. Секции по этому виду спорта открыты в 13 районах области. Хорошие показатели у спортсменов из Невельска, Тымовска, Углегорска, Поронайска, Анивы. За прошедший год на Сахалин приглашены два Заслуженных тренера России - Владимир Николаевич Курденков, который работает в Поронайске, и Магомеднаби Абдуллатипович Махмудов, на Курилах. Там в новом физкультурно-оздоровительном комплексе города Курильска специально открыли отделение вольной борьбы.

"Помимо этого, в 2016 году сахалинская федерация спортивной борьбы подготовила трех мастеров спорта России. Дудин Рустам, Шамиль Абдурахманов, Андрей Тефанов вошли в состав сборной страны. Надеемся, что в следующем году нас ждет еще больше побед и достижений" - подчеркнул руководитель региональной федерации спортивной борьбы.

Также, сейчас рассматривается вопрос о проведении на Сахалине Чемпионата мира по вольной борьбе. В нем, помимо российских спортсменов примут участие сильнейшие борцы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области