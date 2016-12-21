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Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске

Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске

В ней приняли участие 80 юных спортсменов

В минувшее воскресенье, 25 декабря  в спортивном зале стадиона "Спартак" прошла легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза.

Эстафета имеет свои традиции и рекорды. Участниками эстафеты стали воспитанники спортивной школы летних видов спорта от 13 лет и моложе. Всего в соревнованиях приняло участие 80 человек. В каждой команде было 5 человек. Общая протяжённость эстафеты составила 1200 м.

Первое место среди команд юношей с результатом 3.37,5  заняла команда тренера-преподавателя Полины Петровой. в составе команды Егоров Максим, Гусев Никита, Прохоров Кирилл, Клецков Степан, Данилюк Илья, вторыми стали участники команды тренера-преподавателя Чиванова И.В.(Дудиловский Григорий, Малышев Данил, Тян Бронислав, Томилко Андрей, Добрынин Руслан), третье место заняла команда молодого, подающего надежды тренера-преподавателя Крымского К.А. (Горев Андрей, Беликов Артем, Корин Никита, Савин Игорь, Инкин Семен)

Среди девушек с рекордом школы, первое место заняли воспитанницы тренера-преподавателя Полины Петровой (Перелыгина Валентина, Крышина Виолетта, Андреева Анастасия, Троценко Вероника, Пьянова Екатерина) с результатом - 3.41,8, второе место вторая команда Петровой П.В. (Яцечко Анастасия, Апишина Елена, Иванова Виктория, Кулькова Аделина, Абдулина Дарья), бронзовыми призерами стали воспитанники тренера-преподавателя - Крымского К.А. (Толсташева Полина, Плотникова Дива, Баевская Маргарита, Шпартеева Анастасия, Плотникова Маргарита).

Всех победителей и призеров Дед Мороз поздравил с наступающими праздниками, и наградил сладкими  призами.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 1
Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 2
Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 3
Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 4
Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 5
Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 6
Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске, Фото: 7
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Легкоатлетическая эстафета на призы Деда Мороза прошла в Южно-Сахалинске
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:26 0
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