Корейские хоккеисты вырвали победу у «Сахалина» в серии буллитов

26 декабря хоккейная команда «Сахалин» во ДС «Кристалл» провела заключительную встречу с «Хай 1». Основное время матча и овертайм победителя не выявил. В серии буллитов точнее оказались корейцы, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

Даже на фоне крупных побед в предыдущих двух матча, плохой игру островной команды во вчерашней встрече назвать трудно. По ходу матча «Сахалин» всегда был в роли лидера. Повести в счете островитяне смогли в середине стартового отрезка.

Во втором периоде команды сократили натиск на ворота друг друга, нанеся всего по пять бросков в цель. В начале отрезка островитяне дважды оставались на площадке втроём. Корейская команда воспользовалась игрой в большинстве, на 28 минуте сократив минимальное преимущество хозяев. На что ответ «Сахалина» последовал незамедлительно.

В третьем периоде хозяева зажали соперников в своей зоне. Но шайба не шла в ворота. Корейцы были более удачливей и смогли сравнять счет и «засушить» игру в ожидании овертайма.

В серии послематчевых бросков на забитую шайбу гости ответили двумя. Итог 3:4 . «Сахалин» в серии заработал 7 очков. Всего в копилке островитян 76 очков. На сегодняшний день команда Тертышного занимает первую строчку турнирной таблицы.

Следующий матч хоккеисты проведут в новом 2017 году. 5 января в Инчхоне встретятся Дэймунг Киллер Вейлс.

По решению руководства ПСК «Сахалин», все вырученные средства от продажи билетов на заключительном матче с «Хай 1» будут переведены в фонд помощи семьям погибших при крушении самолета Ту-154.

- Сегодняшний матч выдался неоднозначным и смазал хорошую картину всей серии. Не все было так плохо. Вели в счете, но допускали ошибки. Упускали возможности для взятия ворот, думая, что удастся забить позже, но время убегало. Игра поломалась. Как итог лишние эмоции, раздраженность была видна на льду, - отмечает главный тренер ХК ПСК «Сахалин» Сергей Тертышный.