Хоккеисты-любители из Холмска стали лидерами чемпионата Сахалинской области
Матчи турнира продолжатся после Нового года
В матче четвертого тура, уже двенадцатого по счету областного Чемпионата по хоккею с шайбой среди любительских команд, холмские "Морские Львы" укрепили свое лидирующее положение, круто обыграв "Авангард" из Троицкого со счетом 10:1.
На льду ледового дворца "Кристалл" начало крупной победы шестикратных обладателей Кубка Сахалинской Любительской Хоккейной Лиги положил Дмитрий Добрынин: из шести заброшенных "львами" шайб в первом и втором периодах, на счету Дмитрия было четыре точных броска.
К чести троицкой команды хоккеисты Анивского района не бросили играть и сумели несколько раз опасно атаковать ворота Сергея Шалыгина. На 44-й минуте одну шайбу отквитал Петр Разумов. Более того, еще дважды после бросков нападающих "Авангарда" шайба попадала в перекладину ворот "Морских Львов".
Окончательный перелом в игре наступил в конце матча. Выдав феноменальную концовку в последние три минуты матча, "львы" четырежды выводили на ударную позицию Никиту Михалева и все четыре броска 47-го номера холмчан попали в цель – 10:1, "Морские Львы".
Таким образом, одержав четыре победы в четырех играх, "Морские Львы" уходят на новогодние каникулы лидерами областного первенства.
Следующие матчи состоятся в январе после новогодних праздников.
Турнирное положение команд:
- Морские Львы – 8 очков (4 игры),
- Северная звезда – 4(2),
- Корпус – 4 (2),
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Университет-СахГ
У – 4 (4),
- Авангард-М – 0 (4),
- Авангард – (0).
Желаю только УСПЕХОВ!!!