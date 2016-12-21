Хоккеисты-любители из Холмска стали лидерами чемпионата Сахалинской области

В матче четвертого тура, уже двенадцатого по счету областного Чемпионата по хоккею с шайбой среди любительских команд, холмские "Морские Львы" укрепили свое лидирующее положение, круто обыграв "Авангард" из Троицкого со счетом 10:1.

На льду ледового дворца "Кристалл" начало крупной победы шестикратных обладателей Кубка Сахалинской Любительской Хоккейной Лиги положил Дмитрий Добрынин: из шести заброшенных "львами" шайб в первом и втором периодах, на счету Дмитрия было четыре точных броска.

К чести троицкой команды хоккеисты Анивского района не бросили играть и сумели несколько раз опасно атаковать ворота Сергея Шалыгина. На 44-й минуте одну шайбу отквитал Петр Разумов. Более того, еще дважды после бросков нападающих "Авангарда" шайба попадала в перекладину ворот "Морских Львов".

Окончательный перелом в игре наступил в конце матча. Выдав феноменальную концовку в последние три минуты матча, "львы" четырежды выводили на ударную позицию Никиту Михалева и все четыре броска 47-го номера холмчан попали в цель – 10:1, "Морские Львы".

Таким образом, одержав четыре победы в четырех играх, "Морские Львы" уходят на новогодние каникулы лидерами областного первенства.

Следующие матчи состоятся в январе после новогодних праздников.

Турнирное положение команд: