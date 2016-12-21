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Хоккеисты-любители из Холмска стали лидерами чемпионата Сахалинской области

Хоккеисты-любители из Холмска стали лидерами чемпионата Сахалинской области

Матчи турнира продолжатся после Нового года

В матче четвертого тура, уже двенадцатого по счету областного Чемпионата по хоккею с шайбой среди любительских команд, холмские "Морские Львы" укрепили свое лидирующее положение, круто обыграв "Авангард" из Троицкого со счетом 10:1.

На льду ледового дворца "Кристалл" начало крупной победы шестикратных обладателей Кубка Сахалинской Любительской Хоккейной Лиги положил Дмитрий Добрынин: из шести заброшенных "львами" шайб в первом и втором периодах, на счету Дмитрия было четыре точных броска.

К чести троицкой команды хоккеисты Анивского района не бросили играть и сумели несколько раз опасно атаковать ворота Сергея Шалыгина. На 44-й минуте одну шайбу отквитал Петр Разумов. Более того, еще дважды после бросков нападающих "Авангарда" шайба попадала в перекладину ворот "Морских Львов".

Окончательный перелом в игре наступил в конце матча. Выдав феноменальную концовку в последние три минуты матча, "львы" четырежды выводили на ударную позицию Никиту Михалева и все четыре броска 47-го номера холмчан попали в цель – 10:1, "Морские Львы".

Таким образом, одержав четыре победы в четырех играх, "Морские Львы" уходят на новогодние каникулы лидерами областного первенства.

Следующие матчи состоятся в январе после новогодних праздников.

Турнирное положение команд:

  1. Морские Львы – 8 очков (4 игры),
  2. Северная звезда – 4(2),
  3. Корпус – 4 (2),
  4. Университет-СахГУ – 4 (4),
  5. Авангард-М – 0 (4),
  6. Авангард – (0).
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:42 +1
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Написано сегодня, в 17:32
Поздравляю победителей!


Желаю только УСПЕХОВ!!!
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