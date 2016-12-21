Декада спорта и здоровья пройдет на Сахалине в начале января

Уже традиционно, со 2 января, министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области приглашает сахалинцев принять участие в массовых физкультурных мероприятиях. Первым из них станет лыжный забег. В прошлом году на лыжи встали 300 человек. Участник декады не только проведет время на свежем воздухе, но и сможет выиграть ценные подарки. Главный приз – экшен-камера GOpro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт «Горный воздух».

«В этот раз это не просто Декада спорта и здоровья. Соревнования пройдут в виде «СпортКвеста», в котором смогут принять участие все желающие, и при этом получить памятные и дорогостоящие подарки» - отмечают в министерстве спорта.

Каждый игрок получит именную карточку, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых мероприятиях, проводимых в рамках Декады спорта и здоровья. Отметки проставляются каждый день, непосредственно после окончания каждого состязания. Старты будут проходить на территории подведомственных учреждения министерства спорта: школа зимних видов спорта (лыжная база), ВЦ «Сахалин», ДС «Кристалл», СТК «Горный воздух», школа летних видов спорта (Стадион «Спартак»).

«Соревнования рассчитаны на любителей, людей без особой спортивной подготовки. Веселые старты, эстафеты, игры. Вступить в СпортКвест можно в любой момент, не обязательно со 2 января» - рассказывают в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики.

Итоги Декады спорта и здоровья подведут 15 января. Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза - экшен-камеры GOpro и сезонного ски-пасса на горнолыжный курорт «Горный воздух».

Остальные участники розыгрыша смогут получить поощрительные призы - аксессуары для телефонов от «Мегафона», абонементы в тренажерный зал «Арена», «Word Class», билеты в кино от киноконцертного зала «Октябрь», сертификат на посещение японского ресторана «Хоккайдо», продуктовая корзина от магазина «Первый», а также сладкие призы.

«Регистрироваться заранее не нужно. Именные карточки можно будет получить прямо перед каждым стартом. На месте будут дежурить волонтеры, они всегда подскажут и направят» - добавляют в пресс-службе регионального минспорта.

Всего на территории Сахалинской области пройдет около 40 спортивных мероприятий. Расписание опубликовано на сайте министерства спорта. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 67-10-47.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.