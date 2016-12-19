Более 100 спортсменок приняли участие в открытом первенстве области по художественной гимнастике

Гимнастки из Якутии, Хабаровска и Южно-Сахалинска вышли на помост спортивного комплекса «Олимпия парк». Открытое первенство по художественной гимнастике собрало на одной площадке 100 спортсменок разных возрастов. Первыми вышли самые маленькие представительницы этого вида спорта. Все участницы соревнований выступали в нескольких программах – с мячом, скакалкой, обручем и булавами.

«Сегодня к нам приехали две команды, что очень положительно влияет на наших детей. Они раскрываются, соперничают с другими спортсменками, набираются соревновательного опыта» - отмечает главный судья соревнований Евгения Шипицына.

Настя Цапова приехала из Хабаровска. Художественной гимнастикой занимается уже три года. На Сахалин приезжает не первый раз. Первый выход прошел не очень гладко, скакалка не хотела слушаться и все время падала из рук.

«Я переволновалась немного. Она сначала упала, потом запуталась. Старалась собраться и красиво закончить выступление» - поделилась спортсменка.

Галина Кардышевская представляет команду из Якутии. Своих соперниц в деле еще не видела, но, по словам тренера, придется постараться, чтобы составить конкуренцию островитянкам.

«Мы будем выступать с групповым танцем. В основном наши соперники среди кандидатов в мастера спорта. Я первый раз приехала на Сахалин, пока еще не видела ничего. Тренируемся постоянно» - рассказала девушка.

По результатам соревнований 21 спортсменка выполнила разряд кандидата мастера спорта, а 33 девушки стали перворазрядницами.

Победители и призеры личного первенства

№ Фамилия И.О. Пол, год рождения Звание разряд Принадлежность к команде Дисциплина Возрастная категория Занятое место 1 Парфентьева Дарья 2003 КМС ОГАУ ФК «Сахалин» Индивидуальная программа КМС 1 2 Фиголь Юлия 2002 КМС ОГАУ ФК «Сахалин» Индивидуальная программа КМС 2 3 Кузнецова Александра 2003 КМС СК «Виктория» Индивидуальная программа КМС 3 1 Исакова Николь 2005 1 ДЮСШ по плаванию Индивидуальная программа 1 1 2 Лапыренок Кристина 2004 1 ДЮСШ по плаванию Индивидуальная программа 1 2 3 Сафрарова Алекса 2005 1 ДЮСШ по плаванию Индивидуальная программа 1 3 1 Шеварева Мария 2006 2 ДЮСШ по плаванию Индивидуальная программа 2 1 2 Сиверцева Милана 2007 2 ДЮСШ по плаванию Индивидуальная программа 2 2 3 Ким Юлия 2006 2 МАУ ДО ДД(Ю)Т Индивидуальная программа 2 3 1 «Сахалин» 2001-2003 КМС ОГАУ ФК «Сахалин» ДЮСШ по плаванию Групповые упражнения КМС 1 2 «Бриллианты Тумаады» 2001-2003 КМС г. Якутск Групповые упражнения КМС 2 3 «Виктория» 2001-2003 КМС г. Хабаровск Групповые упражнения КМС 3 1 «Вдохновение» 2004-2005 1 ДЮСШ по плаванию Групповые упражнения 1 1 2 «Бриллианты Тумааады-2» 2004-2005 1 г. Якутск Групповые упражнения 1 2 3 «Этнос» 2004-2005 1 МАУ ДО ДД(Ю)Т Групповые упражнения 1 3

Выводы и предложения для Управления по физической культуре и спорту: Соревнования прошли на достаточно высоком уровне

Соревнования проводила судейская коллегия в составе:

№ Фамилия и инициалы Судейская категория Судейская должность Оценка 1 Шипицына Е. 1 Гл. судья отлично 2 Беседина И. 1 Зам.гл. судьи отлично 3 Майорова С. ВК Гл.секретарь отлично 4 Кацук Л. 2 Судья в поле отлично 5 Козлова Н. б/к Судья в поле отлично 6 Львова В. 2 Зам.г..секретаря отлично 7 Шишигина Т. 1 Судья в поле отлично 8 Лукина О. 1 Судья в поле отлично 9 Селезнева С. ВК Судья в поле отлично 10 Сахно И. ВК Судья в поле отлично 11 Лукашева Н. б/к Технический секретарь отлично 12 Тихомирова К. 1 Судья в поле отлично

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.