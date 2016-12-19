Сборная Сахалина победила на Кубке России в параллельном слаломе
Всего на старт вышли 10 команд
Сборная Сахалина - победитель первых командных соревнований Кубка России в параллельном слаломе, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
За день до сегодняшнего старта очередного этапа Кубка России по горнолыжному спорту в Миассе, в Уфе (Башкортостан) участники Кубка России провели первые в этом сезоне командные соревнования в параллельном слаломе.
На старт вышли 10 команд, которые провели гонки по олимпийской системе - навылет. Каждая из команд состояла из двух горнолыжниц и двух горнолыжников, которые попарно соревновались с соперниками из других сборных. После предварительных стартов определилась восьмерка четвертьфиналистов, которые и разыграли награды этапа.
В результате сильнейшей стала команда Сахалина, за которую выступали Владислава Буреева, Софья Матвеева, Артем Пак и Юрий Другов. В главном финале сахалинцы обыграли команду Москвы, за которую выступали Елена Юрикова, Александра Карачун, Глеб Мосесов и Григорий Гусев.
В борьбе за третье место команда Мурманской области оказалась сильнее сборной Санкт-Петербурга. За бронзовых призеров соревнований выступали Александра Наумова, Карина Лунькина, Егор Ширшов и Антон Крук.
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Комментарии
VULKAN
Написано сегодня, в 18:12
Поздравляю сборную Сахалина - победителя на Кубке России в параллельном слаломе!!!
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