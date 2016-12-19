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На Сахалине открыли ледовые катки

На Сахалине открыли ледовые катки

В этом году на территории Сахалинской области залито 87 ледовых площадок

В этом году на территории Сахалинской области залито 87 ледовых площадок. Накануне, 24 декабря состоялось официальное открытие, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области.
 
 
Выступлениями фигуристов, хоккеистов, песнями и плясками сегодня открыли "Ледовый фестиваль". Он дал старт зимнему сезону и череде праздничных событий, которые пройдут на всей территории Сахалинской области. Всего во время новогодних праздников состоится более 40 спортивных мероприятий.
 
Торжественную церемонию открыли спортсменки отделения художественной гимнастике ОГАУ ФК "Сахалин".  Девчонки на лыжах продемонстрировали гимнастические элементы, двигаясь под музыку.
Затем на открытой сцене подвели итоги первой спартакиады трудовых коллективов. Ее победителями стали сотрудники "Сахалинэнерго". Им вручили переходящий кубок.
 
"Мы прошли много испытаний - плавание, бег, лыжи, ГТО. Самым сложным оказался самый первый этап. Потом втянулись" - отметили победители.
Второе место досталось администрации областного центра, третье - поисково-спасательному  отряду имени В.А. Полякова.
 
Вместе с людьми открытию катка радовались  ездовые собаки. Предполагалось, что они будут возить  детей и их родителей, но из-за отсутствия снега они стали главными действующими лицами. Погладить и сфотографироваться с животными смогли все желающие.
"У нас завтра состоится первенство города по ездовому спорту. Сегодня приглашаем всех поболеть за наших участников" - рассказывает представитель  региональной федерации ездового спорта. "Собаки были настроены бежать, но снега нет. Думаю, сахалинцы не расстроились, пообщаться с этими удивительными животными  тоже огромное  удовольствие".
 
Сладкий чай, горячая солдатская каша стали неотъемлемой частью практически каждого физкультурного мероприятие. Военные по количеству "съеденного" могут сказать, как прошел праздник.
"Я сегодня нарезал двадцать булок хлеба. Съели практически все. Наша каша отличается от домашней еды, а на свежем воздухе ее можно съесть очень много"- отмечает повар.
 
Завершилось физкультурное мероприятие массовым катанием на коньках и розыгрышем сертификата на покупку коньков. 
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Открпытие катка
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:16 +3
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Комментарии
Reader
Написано сегодня, в 10:42
Хорошо! Коли снега нет, а мороз давит, хоть катки. А снег конечно подвел сахалинцев в этом году
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+5
пионерский
Написано сегодня, в 11:34
А как в пригородах южного дела с катками обстоят.? В новом Дальнем ( Акопяновке) так и нет катка
.У луговских детей радости такой не будет, сейчас производится демонтаж раздевалки а следом и корт будет демонтирован. Речи о переносе корта не ведется. Ау, Хапочкин борец за спорт, может подключетесь?
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:47
пионерский, а причём тут он. Есть администрация. С неё и спрашивайте. Есть депутат от вашего района. Он что говорит и делает.
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+2
babaj
Написано сегодня, в 16:28
Люблю большие катки и чтобы народу было мало.)))
Мой совет-используйте лыжные палки.Подстраховка хорошая и руки тоже работают.
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+1
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