Школьники Южно-Сахалинска выполнили норматив по плаванию в рамках зимней декады ГТО

Для того, чтобы получить золотой знак необходимо проплыть дистанцию 50 метров - для мальчиков за 40 сек, а для девочек за 1 мин 10 сек тр

В Сахалинской области продолжаются мероприятия в рамках реализации второго этапа внедрения на территории Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"., сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики области.

Сегодня завершились тестирования нормативов по плаванию "Зимней декады ГТО". Они проходили в течение двух дней в городском бассейне Южно-Сахалинска.

Испытать себя, и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений возрастных групп 16-17 лет (5 ступень), 18-24 лет (6 ступень).

"Мы проводим "Зимнюю декаду ГТО" для того, чтобы у учащихся была возможность выполнить 8-м видов испытаний до конца этого года. Есть такой нюанс - у детей, переходящих в другую ступень по исполнению 18-ти лет, виды испытаний, которые они выполнили в своей ступени, но полностью не завершили комплекс, могут аннулироваться. Поэтому чтобы этого не случилось, мы даем возможность завершить комплекс, выполнить недостающие испытания, согласно золотому знаку ГТО 5-6 ступеней" - рассказал руководитель структурного подразделения регионального оператора ВФСК ГТО Виктор Пальшин.

Как отмечают в региональном центре тестирования, по сравнению с прошлым годом появилась хорошая тенденция роста интереса школьников в выполнении нормативов ГТО. Они заранее знакомятся с комплексом, готовятся к каждому виду испытаний, как методически, так и физически.

В течение двух дней более 200 школьников из областного центра выполнили норматив по плаванию. Для того, чтобы получить золотой знак ВФСК ГТО необходимо было проплыть дистанцию 50 метров - для мальчиков за 40 сек, а для девочек за 1 мин 10 сек.

Акимов Никита из 8 школы областного центра смог проплыть 50 метров за 33,98 секунды, это даже лучше, чем необходимо для золотого знака. На протяжении 6 лет юноша занимался плаванием, но уже три года как перестал, потому что перешел в другой вид спорта - легкую атлетику. Проплыть с таким результатам, признается Никита, помогла выносливость и прошлый плавательный опыт. "Мой друг недавно выполнил норматив кандидата в мастера спорта по плаванию. Я у него поинтересовался, за сколько он проплыл. Не хотел отставать от его результата" - сказал школьник.

Впереди у ребят еще два вида испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". 26 декабря с 11.00 до 17.00 в тире СОШ №3 (ул. Пограничная,48) состоится тестирование по стрельбе из пневматической винтовки. Участникам предстоит стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей на стол или стойку с дистанции 10 метров.

27 декабря с 14.00 до 17.00 в волейбольном центре "Сахалин" (ул.Горького, 7/3) специалисты регионального Центра тестирования примут нормативы по подниманию туловища из положения лежа на спине.