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В юниорской хоккейной лиге определились лидеры

В юниорской хоккейной лиге определились лидеры

На Сахалине в матче лидеров сильнее выглядели юниоры команды "Южный-41"

На Сахалине в матче лидеров юниорской хоккейной лиги сильнее выглядели юниоры команды "Южный-41", сообщает пресс-служба федерации хоккея. К матчу южносахалинских команд "Альтаир" - "Южный-41" обе молодые хоккейные дружины подошли без поражений. Подопечные Евгения Рубанова и Радислава Ким имели в своем активе трудную победу над макаровской "Викторией" (1:1) и легкий выигрыш над "Черемушками" – 11:1. У "южных" в активе – труднейшая победа в 1-м туре над троицким "Авангардом" (3:2).

 Игра на быстром льду спорткомплекса «Арена Сити» началась атаками "Альтаира", дважды нападающие команды опасно атаковали ворота Савелия Буслаева, но голкипер "Южно-41" уверенно выиграл эти очные дуэли. Расплата за нереализованные моменты последовала мгновенно: первая же контратака "южных" завершилась быстрой трехходовкой Гарматюк-Кохов-Савко – 1:0, Кохов.

Таким же неудачным получилось для "Альтаира" и начало второго периода: на исходе 34-й минуты Александр Савко в одиночку расправился с голкипером соперников Ильей Ильиным – 2:0.

Практически, судьбу матча решил штрафной бросок в исполнении Георгия Жилина: на 41-й минуте матча защитник "Альтаира" сорвал голевую атаку соперников и после недолгого обсуждения арбитров, нападающий "Южного-41", неспешно начав движение с шайбой с центра поля и сблизившись с вратарем, ложным замахом заставил голкипера прикрыть свой левый угол ворот, а шайбу положить в противоположный – 3:1.

Концовка матча прошла при давлении "Альтаира" и массой мелких стычек и последовавших за ними удалений. За 19 секунд до финальной сирены Павел Рожков успевает сократить разрыв в счете (3:2), но на большее у "Альтаира" просто не хватило времени – 3:2, «Южный-41»!

- Мы давно знаем друг друга, я знаю, что ожидать от каждого нападающего соперника,  где-то нам повезло, но победа досталась нам по игре, - подвел итоги матча голкипер "Южного-41" Савелий Буслаев.

 - Отлично, что Сахалинская Федерация Хоккея" организовала Юниорскую Лигу, - сказал нападающий "Альтаира" Павел Рожков. – Четыре команды в равной степени претендуют на золотые медали. Плотный длинный турнир, все еще наверстаем!

В другом матче макаровская "Виктория" разгромила южносахалинские "Черемушки" - 16:1. В этой игре 5 голов на счету Владимира Прутцева, четыре раза был точен Владислав Титов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:30 0
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