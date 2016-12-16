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Турнир по тяжелой атлетике «Новогодние призы» пройдет в «Кристалле»

Турнир по тяжелой атлетике «Новогодние призы» пройдет в «Кристалле»

Спортсменам предстоит выступить в нескольких весовых категориях: от 30 кг до 80 кг

В преддверии зимних каникул на помост во дворце спорта «Кристалл» выйдут 20 штангистов, чтобы выступить в заключительном турнире уходящего года «Новогодние призы». Об этом сообщает пресс-служба «Кристалла».

Спортсменам предстоит выступить в нескольких весовых категориях: от 30 кг до 80 кг. В числе участников зрители также смогут увидеть и несколько девушек. Все спортсмены являются воспитанниками тренеров Олега Васильева и Михаила Щербака во дворце спорта «Кристалл». Кто-то из ребят приобщился к тяжелой атлетике лишь в начале учебного года, но «костяк» штангистов составляют спортсмены, которые занимаются этим видом более двух лет.

Наставник спортсменов Олег Васильев отмечает, что такие турниры очень важны для подрастающего поколения тяжелоатлетов, ведь одно дело ежедневные тренировки и совсем другое - продемонстрировать своё мастерство и готовность на официальном турнире, на глазах у судей и зрителей.   

Начало соревнований в 11:00 часов в зале тяжелой атлетики, который расположен на цокольном этаже в здании «Кристалла» (ул. Горького, 29). Организаторы приглашают всех неравнодушных к этому виду спорту поддержать молодых спортсменов.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:58 0
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