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Фигурные коньки разыграют на «Ледовом фестивале» в Южно-Сахалинске
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Фигурные коньки разыграют на «Ледовом фестивале» в Южно-Сахалинске

Праздник состоится в субботу, 24 декабря

В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах.

Напомним, 24 декабря в 12:00 на площадке у собора Рождества Христова (место проведения ярмарок) гостей и жителей областного центра ждет «Ледовый фестиваль». Праздник организован региональным министерством спорта и молодежной политики совместно с администрацией областного центра.

Для жителей и гостей города творческие коллективы подготовили концертную программу. Каждый  сможет выбрать развлечение для себя – эстафеты на льду, перетягивание каната, армреслинг.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, островные фигуристы подготовили показательные выступления, вместе с ними на лед выйдут и хоккеисты. Также все желающие смогут прокатиться на ездовых собаках и лошадях. Детей развлекут ростовые куклы, а родители смогут понаблюдать за творческими коллективами города.

Всех гостей праздника ждут и приятные угощения – солдатская каша и сладкий, горячий чай.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:05 +1
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Событие
ледовый фестиваль
Место
Южно-Сахалинск
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