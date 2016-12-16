Фигурные коньки разыграют на «Ледовом фестивале» в Южно-Сахалинске
Праздник состоится в субботу, 24 декабря
В эту субботу состоится официальное открытие катков. В честь праздника участники смогут получить фигурные коньки в подарок. Стать обладателем спортивного инвентаря смогут сахалинцы, которые примут активное участие в массовых физкультурных стартах.
Напомним, 24 декабря в 12:00 на площадке у собора Рождества Христова (место проведения ярмарок) гостей и жителей областного центра ждет «Ледовый фестиваль». Праздник организован региональным министерством спорта и молодежной политики совместно с администрацией областного центра.
Для жителей и гостей города творческие коллективы подготовили концертную программу. Каждый сможет выбрать развлечение для себя – эстафеты на льду, перетягивание каната, армреслинг.
Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, островные фигуристы подготовили показательные выступления, вместе с ними на лед выйдут и хоккеисты. Также все желающие смогут прокатиться на ездовых собаках и лошадях. Детей развлекут ростовые куклы, а родители смогут понаблюдать за творческими коллективами города.
Всех гостей праздника ждут и приятные угощения – солдатская каша и сладкий, горячий чай.