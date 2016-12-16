В команду ПСК "Сахалин" будут вводить сахалинцев

В команде ПСК «Сахалин» должны играть сахалинцы, - это потребовал губернатор Сахалинской области у руководства ПСК.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики, помочь в решении задачи должен турнир на Кубок губернатора. Его планируют проводить среди воспитанников местных отделений хоккея 2006 года рождения и младше. Каждая команда будет формироваться из двух пятерок полевых игроков и двух вратарей, с возможностью дозаявки. Алексей Ан, руководитель ПСК пояснил, что этовызвано желанием увеличить количество команд, создав сбалансированные коллективы, при этом, избежав явных лидеров и сохранив интригу.

«Сегодня есть такая тенденция, когда ведущие игроки находятся на льду, а другие сидят на скамейке запасных. Мы хотим, чтобы играли все. Не нужно делать команду только из сильных игроков, поделим их поровну. Бывает такое, что ребенок до определенного возраста не показывал хороший результат, но пройдя переходный возраст, он начинает играть. Будем давать возможность всем» - заметил Алексей Ан. - К тому же, все соревнования проводятся по правилам и стандартам профессиональных клубов и лиг. Это означает, что дети уже сейчас привыкают к высокому уровню организации турнира - музыка, награждение, болельщики».

Проводиться турнир будет в ледовых комплексах Сахалинской области: «Кристалл», «Арена-сити», «Холмск-Арена». Первые игры состоятся в конце января. Уже определены подарки за призовые места. Командам победительницам будут вручены комплекты игровой амуниции, а так же денежные премии тренерам.

«Если сейчас не задуматься о будущем, то этого будущего может не быть у подрастающих спортсменов. Сегодня они видят, каких результатов можно достичь, играя в хоккей, волейбол и баскетбол, у них есть пример. Нужно чтобы они сами стали примером и вошли в профессиональную команду «Сахалин» - отметил директор «Арена 2020» Сергей Мелешков. «Мы долго готовились к проведению этого турнира, сделан анализ развития хоккея на Сахалине, поэтому к турниру подошли серьезно. Он делается не для того, чтобы просто провести. Это задел на дальнейшее развитие».

Помимо этого на встрече была поднята тема создания единой системы подготовки хоккеистов, выстраивание пирамиды, вершиной которой является профессиональная хоккейная команда. Препятствие к реализации данной идеи - нехватка льда для тренировок. Но в следующем году эта проблема исчезнет - началось строительство второй ледовой площадки «Кристалла», в «Арена Сити» уменьшилась концертная нагрузка и появились дополнительные свободные часы, ожидается строительство многофункциональных спортивных объектов в районах.

В завершении встречи была озвучена еще одна приятная новость. В январе этого года стартует чемпионат по хоккею на «Кубок Губернатора» среди взрослых команд. К участию допускаются как любители, так и профессионалы, их количество прописано в регламенте турнира. За первое место команда получит сертификат на бесплатные часы в ледовых аренах области, которые позволят бесплатно тренироваться целый год. Первые игры запланированы на 13 января, заявки на участие принимаются до конца года. Их можно отправлять на электронный адрес Zaharov.v@wclass-sakh.ru.

Турнир по хоккею станет не единственным. Уже разработано положение таких же соревнований по баскетболу и волейболу.