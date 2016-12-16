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Молодежь Южно-Сахалинска приглашают заняться скандинавской ходьбой

Молодежь Южно-Сахалинска приглашают заняться скандинавской ходьбой

Тренировки проводятся бесплатно

Клуб "Данко" и Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска приглашают молодежь заняться скандинавской ходьбой. 

- Занятия скандинавской ходьбой оказывают благотворное воздействие на организм человека. На первой тренировке новичкам расскажут об особенностях этого вида физической активности и дадут рекомендации, - сказала специалист по работе с молодежью клуба «Данко» Нина Маскаева. 

Она добавила, что занятия проводятся с 2013 года. С этого времени к спортивному образу жизни присоединились десятки островитян. 

Занятия скандинавской ходьбой проходят ежедневно с понедельника по пятницу на тропе «Здоровья» в городском парке культуры и отдыха с 9:00 до 11:00. ????

Желающим заниматься нужны лишь удобная обувь, одежда, не сковывающая движений. Если у кого-то нет специальных палок для скандинавской ходьбы, то на первое время подойдут обычные лыжные палки. Занятия проводятся бесплатно. ??????

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 26-07-84.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 11:24 +2
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