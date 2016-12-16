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Лучшие боксеры Сахалинской области соберутся в Макарове

Лучшие боксеры Сахалинской области соберутся в Макарове

В соревнованиях примут участие 110 юных спортсменов

Завтра, 23 декабря в Макарове стартует областной турнир по боксу памяти Владимира Витальевича Милютина.

На него приедут спортсмены из Холмска, Поронайска, Невельска, Томари, Шахтерска, Углегорска, Долинска, Корсакова, Южно-Сахалинска и Макарова. Всего 110 человек.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, в течение трех дней на ринг выйдут дети, юноши, юниоры. 23 декабря состоится торжественное открытие. Начало в 16:00. 24,25 декабря начало соревнований в 11:00.

Болельщиков ждут по адресу: город Макаров, улица Ленинградская, 14а. (Детско-юношеская спортивная школа).

Автор: Лиза Ре, вчера, в 16:43 +1
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