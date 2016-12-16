В первенстве России по стрельбе из пневматического оружия приняли участие сахалинцы

В Белгороде завершилось лично-командное Первенство России по стрельбе из пневматического оружия, а также Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Более 350 молодых юношей и девушек из 46 регионов России завершали стрелковый спортивный сезон на Всероссийском уровне. Последний старт уходящего года стал первым этапом отбора сильнейших спортсменов для участия в международных соревнованиях в составе сборной команды России, которые стартуют на зимних каникулах в Европе.

Сахалинскую область представляли следующие спортсмены лучшие стрелки региона - Анастасия Трищенко, Аделина Токтоназарова, Алексей Дудин. Главный тренер команды Геннадий Лаптев (ДЮШ игровых видов спорта г.Южно-Сахалинска)

Первыми стартовали юноши в стрельбе из пневматической винтовки (Упражнение ВП-6, стрельба стоя, 60 выстрелов). На огневой рубеж вышло 66 человек. Нашу область представлял Алексей Дудин. "После первых пяти выстрелов он возлавил турнирную таблицу первенства. Первую серию из десяти выстрелов он переместился на четвертое место. Далее от серии к серии он начал последовательно уступать соперникам, и в итоге с результатом 604,8 очка (норматив кандидата в мастера спорта) он переместился на 13 место, в своей смене. После завершения всех смен он занял 30 место. Это не лучший результат, на который рассчитывал молодой спортсмен" - рассказал Геннадий Иванович.

На следующий день, на огневой рубеж вышло 106 девушек в стрельбе из пневматической винтовки (упражнение ВП-4, стрельба стоя, 40 выстрелов). В последней, пятой, заключительной смене от нашей команды выступала кандидат в мастера спорта Анастасия Трищенко. После первой серии с суммой 101,3 очка она сохраняла шансы на выход в восьмерку сильнейших, так как с ней в этой же смене еще худшую серию 98,3 продемонстрировала член сборной России мастер спорта международного класса Татьяна Харькова из Оренбурга. Но если далее Татьяна только наращивала результат (103,1; 105,7; 102,5) и в итоге с суммой 409,8 очка вошла в восьмерку сильнейших и победила в финале, став чемпионкой России. А вот Анастасия с последующими сериями (99,8; 100,3; 103,6) с суммой 405,0 очка завершила соревнования на 27 месте. То же не лучший результат - далекий от личного рекорда.

Старт в заключительном винтовочном упражнении также оказался не столь успешным для островных спортсменов. Наша команда в составе Анастасии и Алексея начала упражнение не очень уверенно. С первых выстрелов они начали уступать командам Москвы и Оренбургской области. Завершив упражнение в своей смене на третьем месте. После завершения каждой очередной смены наша команда опускалась вниз по турнирной таблице. В итоге остановилась на 12-ом месте, опередив 18 команд.

В последний день соревнований девушки соревновались в стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ПП-2, 40 выстрелов). Но и тут сахалинки не смогли составить должной конкуренции соперницам. Чрезмерное волнение не дало продемонстрировать свои лучшие качества. 55 место из 90 стартовавших спортсменок итоговое выступление сахалинской спортсменки.

Заключительные старты в ноябре-декабре молодых сахалинских стрелков за пределами области (2 международных соревнования и 2 всероссийских) оказались удачными. Установлен новый рекорд Сахалинской области в стрельбе из пневматической винтовки среди мужчин, превышающий норматив мастера спорта (613,6 очка) - рекордсмен студент 1-го курса педагогического колледжа СахГУ Алексей Дудин (ДЮСШ Томари, тренер Копылов Е.Э.). Всего 0,1 очка уступил Алексею ученик 10 класса СОШ-6 областного центра Игнат Ильин (ДЮСШ ИВС Южно-Сахалинск, тренер Лаптев Г.И.). Это новый рекорд города Южно-Сахалинска, так же превышающий норматив мастера спорта. Тем самым Игнат подтвердил, что готов бороться за место в юношеской сборной команде Российской федерации среди спортсменов 2000 года рождения и моложе. Дважды в международных стартах, ученице 11 класса СОШ-3 Южно-Сахалинска Анастасии Трищенко (ДЮСШ ИВС Южно-Сахалинск, тренер Лаптев Г.И.) удалось преодолеть норматив мастера спорта в стрельбе из пневматической винтовки.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области