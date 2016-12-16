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Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте

Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте

В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов

 С 16 по 18 декабря в Хабаровске проходил всероссийский турнир по прыжкам на батуте "Кубок Дальнего Востока". В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из Хабаровского, Приморского и Красноярского краев, Магаданской, Сахалинской, Иркутской и Еврейской автономной областей.

Сахалинская сборная выступила очень достойно, забрав с собой множество наград. Так, в личном первенстве результаты распределились следующим образом:

В дисциплине прыжки на акробатической дорожке по программе мастеров спорта среди девушек первое место заняла Александра Юфина, среди юношей первое место занял Даниил Кузнецов, второе место у Максима Морозова.

По программе кандидатов в мастера спорта среди девушек второе место заняла Елизавета Слесарева, а среди юношей третье место завоевал Евгений Кулагин.

По программе первого спортивного разряда в младшей возрастной категории среди девушек первое место у Вероники Щербань, а среди юношей первое место занял Владислав Шулеко.

По программе первого спортивного разряда в старшей возрастной категории среди юношей на первую ступень пьедестала почета поднялся Куликов Владислав, второе место занял Туйманов Максим.

В командном первенстве и юноши (Сергей Никитин, Владислав Куликов, Максим Туйманов), и девушки (Александра Юфина, Вероника Щербань, Кристина Чеканова) заняли первое место.

В дисциплине индивидуальные прыжки по программе первого спортивного разряда первое место заняла Вероника Щербань.

В командном первенстве сахалинки заняли третье место, сообщает сахалинская региональная федерация прыжков на батуте.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политки Сахалинской области

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Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте, Фото: 3
Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте, Фото: 4
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Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте
Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 15:11 +3
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Комментарии
багз-банни
Написано 21 декабря, в 16:09
А фамилия Владислава,ШулИко,а не ШулЕко!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано 21 декабря, в 16:51
багз-банни, я смотрю, постоянно путают.
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+5
багз-банни
Написано 21 декабря, в 17:43
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+2
Hana
Написано 21 декабря, в 19:20
Блин!!! Я ведь тоже в детстве тренировался на железных кроватях,высоко так прыгал,бывала так через спинку перелетал! Пропал мой талант,теперь это спорт!
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+2
багз-банни
Написано 21 декабря, в 19:26
Hana, это очень красивый и сложный вид спорта!
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+3
багз-банни
Написано 21 декабря, в 19:33
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+3
Hana
Написано 21 декабря, в 19:35
багз-банни, Я не сомневаюсь,просто до сегодняшнего дня не знал,что такой спорт есть, деревня.что с меня взять.
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+1
Еще 3 комментария
Veronika1211
Написано вчера, в 01:19
Молодцы! Как приятно читать такие новости!
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