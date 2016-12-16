Сахалинские спортсмены стали победителями Всероссийского турнира по прыжкам на батуте

В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов

С 16 по 18 декабря в Хабаровске проходил всероссийский турнир по прыжкам на батуте "Кубок Дальнего Востока". В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из Хабаровского, Приморского и Красноярского краев, Магаданской, Сахалинской, Иркутской и Еврейской автономной областей.

Сахалинская сборная выступила очень достойно, забрав с собой множество наград. Так, в личном первенстве результаты распределились следующим образом:

В дисциплине прыжки на акробатической дорожке по программе мастеров спорта среди девушек первое место заняла Александра Юфина, среди юношей первое место занял Даниил Кузнецов, второе место у Максима Морозова.

По программе кандидатов в мастера спорта среди девушек второе место заняла Елизавета Слесарева, а среди юношей третье место завоевал Евгений Кулагин.

По программе первого спортивного разряда в младшей возрастной категории среди девушек первое место у Вероники Щербань, а среди юношей первое место занял Владислав Шулеко.

По программе первого спортивного разряда в старшей возрастной категории среди юношей на первую ступень пьедестала почета поднялся Куликов Владислав, второе место занял Туйманов Максим.

В командном первенстве и юноши (Сергей Никитин, Владислав Куликов, Максим Туйманов), и девушки (Александра Юфина, Вероника Щербань, Кристина Чеканова) заняли первое место.

В дисциплине индивидуальные прыжки по программе первого спортивного разряда первое место заняла Вероника Щербань.

В командном первенстве сахалинки заняли третье место, сообщает сахалинская региональная федерация прыжков на батуте.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политки Сахалинской области