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"Кубок Престижа-2016" пройдет в Южно-Сахалинске

"Кубок Престижа-2016" пройдет в Южно-Сахалинске

В тире школы №3 соберутся лучшие стрелки со всей области

С 23 по 25 декабря в областном центре состоится традиционные областные соревнования по стрельбе из пневматического оружия, на призы Романа Бакай "Кубок Престижа - 2016".

В тире южно-сахалинской школы №3 соберутся лучшие стрелки со всей области. Всего на старт выйдет около 150 спортсменов.  

Соревнования пройдут как в командном, так и в личном первенствах. Чтобы завоевать звание лучшей команды, спортсменам предстоит как можно точнее и безошибочнее стрелять из пневматической винтовки класса ИЖ-38, сидя с рук с опорой на стол в мишень "П", при этом дистанция стрельбы составит 5-10 м.  В личном зачете мужчинам и женщинам предстоят выполнять упражнения ВП-6, ПП-3, ВП-4, ПП-2. В финал попадут 6 лучших стрелков из винтовки и 6 - из пневматического пистолета.

Юноши и девушки будут соревноваться в стрельбе из винтовки класса ИЖ-38 - ВП-1, ВП-2, ВП-2 (Мишень "8"), а также из пневматического пистолета - упражнение ПП-1.

По традиции все участники соревнований получат грамоты и медали, а команда победитель переходной "Кубок Престижа" .

Начало соревнований в пятницу в 09.00 часов. Торжественное открытие в 11.00 часов. Финал и награждение победителей и призеров состоится в воскресенье, в 13.20 часов.

Вход для зрителей и болельщиков свободный.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, 21 декабря, в 16:26 +1
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