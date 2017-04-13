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К 10 мая должен завершиться ремонт крыши пострадавшего от огня многоквартирного дома в Холмске

К 10 мая должен завершиться ремонт крыши пострадавшего от огня многоквартирного дома в Холмске

На восстановление дома в Углегорске требуется еще около 25 дней

К 10 мая должен завершиться ремонт крыши пострадавшего от огня многоквартирного дома в Холмске. Такие расчеты в областное министерство жилищно-коммунального хозяйства представила подрядная организация, которая занимается восстановлением здания, расположенного по улице Первомайской, 2.

Здесь уже полностью обустроена обрешетка, выполнена пароизоляция. На площади в 300 квадратных метров уложили металлочерепицу. Всего ею укроют 1600 квадратных метров кровли. Параллельно специалисты ведут монтаж вентиляционных шахт. Продолжаются и работы по ликвидации последствий масштабного пожара, произошедшего на днях в Углегорске.

Напомним, возгорания на крышах двух многоквартирных домов случились с интервалом в несколько дней. 13 апреля запылала 168-квартирная пятиэтажка в Холмске. Пламя распространилось на крыше над шестью подъездами. В доме отключили электричество, тепло- и водоснабжение. Часть квартир залили водой во время тушения огня. А вечером 22 апреля пожар уничтожил 1200 квадратных метров крыши четырехэтажного 64-квартирного дома по улице Победы, 140 в Углегорске. Областные власти оперативно организовали восстановительные работы, выплату материальной помощи пострадавшим семьям.

- Мы следим за ремонтом крыш, - рассказал исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Александр Король. – На доме в Углегорске занята бригада из 18 человек. Они располагают двумя автовышками, а также краном. Работы ведутся в хорошем темпе. Во всех 17 пострадавших квартирах заменены стояки канализации, тепло- и водоснабжения. Полностью восстановлены стропила и обрешетка кровли, металлопрофиль уложили на площади в 600 квадратных метров. Для окончания работ требуется еще около 25 дней. 

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:37 +1
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 18:04
ио министра? а где сам министр?
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+2
Hasen
Написано сегодня, в 18:20
это будет прям супер быстрое строительство крыши... на рекорд тянет как минимум!!!
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+1
Online
atm Online
Написано сегодня, в 19:30
Что, и брандмауэрные перегородки уже построили?
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0
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