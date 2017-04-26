Запущен пригородный поезд Южно-Сахалинск - Новодеревенское

Первый «дачный» поезд по маршруту Южно-Сахалинск – Новодеревенское отправился в путь. Жители областного центра, которые имеют приусадебные участки, отправились наводить порядок после зимы. Среди них и Ирина Иосифовна Тагиль. По ее мнению, дачный маршрут очень удобен.

-Еду и боюсь, что же ждем меня на участке. Придется опять наводить порядок после зимы. Иногда бывает, что у нас там ходят не прошеные гости, - поделилась Ирина Иосифовна. – В прошлом году пассажирская компания «Сахалин» подарила мне семена. Они все взошли и дали урожай. В этот раз мне тоже подарили семена редиски, огурцов и укропа.

Стоимость проезда по маршруту Южно-Сахалинск – Новодеревенское в одну сторону составит 30 рублей 60 копеек. Также можно приобрести абонементы.

- Этот маршрут в летний период времени один из самых востребованных. Это наши постоянные клиенты, мы практически каждого уже знаем в лицо. Встречаемся после зимы, поздравляем с началом весны, вручаем небольшие подарки, - рассказывает заведующая билетными кассами пассажирской компании «Сахалин» Светлана Куприянова.

С 1 мая открываются и традиционные пригородные маршруты на участках: Холмск – 77 км ПК9, Поронайск – Победино. Со станции Холмск поезд отправится в 08 часов 10 минут, стоимость проезда составит 23 рубля 40 копеек. Со станции Поронайск поезд отправится в 08 часов 15 минут, стоимость составит 151 рубль 20 копеек, сообщает пресс-служба пассажирской компании «Сахалин».