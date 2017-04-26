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Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
Фото ЧП Сахалин Русские СМИ

Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска

По предварительным данным, одному из бортов необходима экстренная помощь

Утром 1 мая в аэропорт Южно-Сахалинска прибыли пожарные машины, МЧС, скорая помощь и другие оперативные службы города. По предварительным данным, прямо сейчас в воздушном порту совершает экстренную посадку один из самолетов Bombardier Dash 8. 

Как стало известно astv.ru, самолет вылетевший из областного центра в Петропавловск-Камчатский вынужден был вернуться из-за проблем с шасси. 

В ожидании прибытия борта вдоль взлетно-посадочной полосы расставили пожарные машины. 

10.00

Все оперативные службы покидают территорию аэропорта. По предварительным данным, посадка самолета прошла благополучно. 

10.15

Как сообщает пресс-служба компании «Аврора», рейс в Петропавловск-Камчатский вылетел из областной столицы по расписанию в 9:05. На борту самолета находился 21 пассажир.

В 9:35 воздушное судно вернулось в порт Южно-Сахалинска из-за отказа шасси. 

В 11:00 людей отправят в Петропавловск-Камчатский другим судном.

Фото предоставлено пабликом «ЧП Сахалин Русские СМИ»

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Спецслужбы стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска , Фото: 1
Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 09:47 +1
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:08
Не хотелось бы мне быть на месте пассажиров этого рейса
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+5
KsuKsu
Написано сегодня, в 10:18
Хорошо что хорошо закончилось
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+3
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atm Online
Написано сегодня, в 10:22
Аврора? Что-то часто у них самолеты ломаются
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+3
crazydriver144
Написано сегодня, в 10:37
atm, Так Сухоребрик платил откаты Хорошавину и технику теперь ремонтировать не на что
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+1
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 10:56
Хорошо хоть обошлось
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+2
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