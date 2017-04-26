Спасатели стягиваются к аэропорту Южно-Сахалинска

Фото ЧП Сахалин Русские СМИ

По предварительным данным, одному из бортов необходима экстренная помощь

Утром 1 мая в аэропорт Южно-Сахалинска прибыли пожарные машины, МЧС, скорая помощь и другие оперативные службы города. По предварительным данным, прямо сейчас в воздушном порту совершает экстренную посадку один из самолетов Bombardier Dash 8.

Как стало известно astv.ru, самолет вылетевший из областного центра в Петропавловск-Камчатский вынужден был вернуться из-за проблем с шасси.

В ожидании прибытия борта вдоль взлетно-посадочной полосы расставили пожарные машины.

10.00

Все оперативные службы покидают территорию аэропорта. По предварительным данным, посадка самолета прошла благополучно.

10.15

Как сообщает пресс-служба компании «Аврора», рейс в Петропавловск-Камчатский вылетел из областной столицы по расписанию в 9:05. На борту самолета находился 21 пассажир.

В 9:35 воздушное судно вернулось в порт Южно-Сахалинска из-за отказа шасси.

В 11:00 людей отправят в Петропавловск-Камчатский другим судном.

Фото предоставлено пабликом «ЧП Сахалин Русские СМИ»