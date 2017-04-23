В зоопарке Южно-Сахалинска снова можно гладить и кормить животных

Контактный зоопарк «Деревенский дворик» южно-сахалинского зооботанического парка перешел на летний режим работы.

Зимние каникулы питомцев контактного зоопарка завершены, из теплых вольеров они переехали поближе к посетителям. Питомцев стало больше, теперь к старожилам добавились: шелковая китайская курочка, мускусные и домашние утки, полосатые скунсы.

В контактном зоопарке можно свободно общаться с животными: кормить, гладить, трогать их. Особенно легко позволяют гладить себя и кролики. В контактной группе их трое: два «великана» и карликовый ангорский.