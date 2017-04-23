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В зоопарке Южно-Сахалинска снова можно гладить и кормить животных

В зоопарке Южно-Сахалинска снова можно гладить и кормить животных

У обитателей «Деревенского дворика» закончились зимние каникулы

Контактный зоопарк «Деревенский дворик» южно-сахалинского зооботанического парка перешел на летний режим работы. 

Зимние каникулы питомцев контактного зоопарка завершены, из теплых вольеров они переехали поближе к посетителям. Питомцев стало больше, теперь к старожилам добавились: шелковая китайская курочка, мускусные и домашние утки, полосатые скунсы. 

В контактном зоопарке можно свободно общаться с животными: кормить, гладить, трогать их. Особенно легко позволяют гладить себя и кролики. В контактной группе их трое: два «великана» и карликовый ангорский.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:14 0
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:40
Скунс, надеюсь, без желёз?
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