В зоопарке Южно-Сахалинска снова можно гладить и кормить животных
У обитателей «Деревенского дворика» закончились зимние каникулы
Контактный зоопарк «Деревенский дворик» южно-сахалинского зооботанического парка перешел на летний режим работы.
Зимние каникулы питомцев контактного зоопарка завершены, из теплых вольеров они переехали поближе к посетителям. Питомцев стало больше, теперь к старожилам добавились: шелковая китайская курочка, мускусные и домашние утки, полосатые скунсы.
В контактном зоопарке можно свободно общаться с животными: кормить, гладить, трогать их. Особенно легко позволяют гладить себя и кролики. В контактной группе их трое: два «великана» и карликовый ангорский.
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:40
Скунс, надеюсь, без желёз?
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