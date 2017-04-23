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На Кунашире начался нерест Корюшки

На Кунашире начался нерест Корюшки

Лов рыбы запрещен в реке Серноводка

Массовый нерест корюшки в реке Серноводка начался в середине апреля. Однако лов рыбы именно в этой реке запрещен, чтобы дать шанс отнерестится на самом крупном нерестилище острова, и сохранить численность этого вида в прибрежных водах Кунашира, сообщает пресс-служба заповедника «Курильский».

В Южно-Курильском районе один из наиболее популярных и доступных в плане любительского рыболовства видов проходных промысловых рыб – корюшка зубатая (азиатский подвид), в народе именуется «зубарём» или «зубаткой». Всю зиму стада корюшки проводят в океане вдали от берегов. Нерестится эта рыба один-два раза в жизни в реках, на каменисто-галечных перекатах. К берегам Кунашира первое нерестовое стадо подходит в район Тофицкого рейда, к устью одной из крупнейших на юге острова реки Серноводки.

В текущем году первые единичные особи (гонцы) стали подниматься по ночам для нереста вверх по реке ещё в марте. Массовый нерест начался как обычно, с середины апреля. Ночью рыба в реке медлительная и при наличии фонаря её легко можно поймать голыми руками. А учитывая, что после зимних штормов в этом году приустьевой участок реки очень мелкий, то при большом скоплении рыбаков-любителей шансов у рыбы подняться по Серноводке до самого большого нерестилища на Кунашире, озера Песчаного, совершенно нет. К счастью для рыбы, река Серноводка входит в состав Серноводско-Головнинского участка охранной зоны заповедника «Курильский», которая начинается от спуска автодороги к Серноводскому перешейку и включает весь юг острова (за исключением территории заповедника). В соответствии с режимом охранной зоны, любительская рыбная ловля в реке Серноводка запрещена (полный текст режима см. ниже).

В непосредственной близости от Серноводки в настоящее время расположены гнёзда птиц, занесенных в Красную книгу России: рыбного филина, орлана-белохвоста и японского журавля. В рационе редких птиц в гнездовой период корюшка занимает важнейшее место. В связи с этим, администрация заповедника просит жителей и гостей острова с пониманием относиться к установленным ограничениям природопользования.

Серноводка – далеко не единственная река, в которую корюшка заходит для нереста. В начале мая она начнёт заходить в реки Тюрина и Андреевка. В конце мая - в ручьи Прозрачный (Космос), Водопадный (1-й и 2-й), реку Илюшина (Винай) и другие водоемы, где любительская ловля корюшки не запрещена.

В период нереста корюшки на Серноводском перешейке сотрудники службы охраны заповедника совместно с Отделом госконтроля, надзора и охраны ВБР по Южно-Курильскому району несут круглосуточные дежурства с целью профилактики, выявления и пресечения нарушений режима природоохранного законодательства.


Корюшка зубатая (Osmerus mordax dentex) идёт на нерест. Автор фото: Пётр Романов.

Река Серноводка в среднем течении. Автор фото: Ирина Неведомская.

Обитатели поймы реки Серноводка: молодой орлан-белохвост. По наблюдениям инспекторов заповедника он родился на Серноводском перешейке в прошлом году. Автор фото: Анатолий Миличкин.

Обитатели поймы реки Серноводка: большие белые цапли. Красная книга Сахалинской области. Автор фото: Анатолий Миличкин.

Обитатели поймы реки Серноводка: японский журавль. Красная книга РФ. Автор фото: Анатолий Миличкин.

Обитатели поймы реки Серноводка: бурый медведь. Автор фото: Евгений Козловский.
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:05 +1
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:39
Лишь бы вняли...
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