Проживающих в аварийных домах южносахалинцев переселят в новостройки в центре города

В мае власти Южно-Сахалинска подготовят комплексный план застройки двух земельных участков в районе улицы Комсомольской. Такую задачу перед ними сегодня поставил Олег Кожемяко в ходе обсуждения планов по развитию областного центра, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона.

Речь идет о землях, где размещен Сахалинский поисково-спасательный отряд имени Полякова. Большая часть обширной территории общей площадью 9 гектаров сейчас спасателями не используется. Из имеющихся 14 объектов недвижимости эксплуатируется только 5, остальные находятся в аварийном состоянии. При этом в городе имеется острая нехватка земель под жилищное строительство.

Областные власти предлагают руководству МЧС России переместить базу сахалинских спасателей в южную часть города. А освободившиеся участки передать в региональную собственность и организовать здесь жилищную застройку со всей необходимой инфраструктурой. Этот вопрос уже в очередной раз перед федеральным министром Владимиром Пучковым намерен поднять Олег Кожемяко в ходе предстоящей командировки в столицу.

- Сейчас формируется новая программа по переселению сахалинцев и курильчан из ветхого и аварийного жилфонда, признанного таковым после 2012 года. По предварительным расчетам в области будет построено 470 квадратных метров жилья. Значительные объемы придутся на Южно-Сахалинск, где проблема непригодного для проживания жилфонда стоит достаточно остро. Необходимо уже сейчас озаботиться выбором площадок, где будет вестись строительство многоквартирных домов. Рассчитываем, что одним из таких мест станет территория в районе улицы Комсомольской, где можно ежегодно возводить до 100-120 тысяч квадратных метров жилья силами пяти-шести строительных компаний. Это позволит значительно ускорить темпы расселения людей в Южно-Сахалинске. При этом важно, что новые квартиры жители получат в центре города, - отметил губернатор.

Напомним, региональную программу по переселению из ветхого и аварийного жилья планируется подготовить и направить на утверждение в федеральное правительство до 1 июня этого года. Предоставлять новые квартиры людям планируется в пределах тех территорий, где они проживали ранее. А строительство домов - вести на участках, которые долгие годы пустовали.