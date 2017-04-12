На лечение двухлетней девочки в китайской клинике осталось собрать чуть больше 218 тыс. рублей

Продолжается сбор средств на лечение двухлетней сахалинки Даши Полковниченко. У девочки ДЦП, ­атонически-астатическ­ой формы, грубая заде­ржка психоречевого ра­звития, нарушение зре­ния. Ребенка ждут на лечение в Китае. Пока из клиники поступил вызов на сентябрь.

Девочка должна будет провести в больнице 2 месяца. На это требуется 341 тысяча рублей­.

На сегодняшний день момент благодаря землякам собрано 122859,52 рублей. Осталось собрать - 218140,48 рублей.

Чтобы максима­льно реабилитировать ­ребенка, нау­чить самостоятельно

х­одить, выполнять обычные действия ­в быту, общаться с лю­дьми, нужно заниматься лечением Даши сейчас - пока­ она маленькая. И в этом девочке могут помочь сахалинцы.