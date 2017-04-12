Продолжается сбор средств на лечение двухлетней сахалинки Даши Полковниченко
На лечение двухлетней девочки в китайской клинике осталось собрать чуть больше 218 тыс. рублей
Продолжается сбор средств на лечение двухлетней сахалинки Даши Полковниченко. У девочки ДЦП, атонически-астатической формы, грубая задержка психоречевого развития, нарушение зрения. Ребенка ждут на лечение в Китае. Пока из клиники поступил вызов на сентябрь.
Девочка должна будет провести в больнице 2 месяца. На это требуется 341 тысяча рублей.
На сегодняшний день момент благодаря землякам собрано 122859,52 рублей. Осталось собрать - 218140,48 рублей.
Чтобы максимально реабилитировать ребенка, научить самостоятельно
ходить, выполнять обычные действия в быту, общаться с людьми, нужно заниматься лечением Даши сейчас - пока она маленькая. И в этом девочке могут помочь сахалинцы.
ходить, выполнять обычные действия в быту, общаться с людьми, нужно заниматься лечением Даши сейчас - пока она маленькая. И в этом девочке могут помочь сахалинцы.
Телефон мамы: Елена Владимировна Полковниченко +7(914)7558326. Карта Сбербанка привязана к номеру телефона.
Реквизиты для помощи Даше Полковниченко:
Сберкарта 4276 5000 1362 7607
Получатель:
Полковниченко Елена Владимировна
Счет получателя: 40817810050342265314
Банк поучателя: отделение №8567 Сбербанка России г. Южно-Сахалинск
БИК банка получателя 040813608
Корреспондентский счет: 30101810600000000608
Все необходимые документы есть в распоряжении редакции
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