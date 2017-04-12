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Продолжается сбор средств на лечение двухлетней сахалинки Даши Полковниченко

Продолжается сбор средств на лечение двухлетней сахалинки Даши Полковниченко

На лечение двухлетней девочки в китайской клинике осталось собрать чуть больше 218 тыс. рублей

Продолжается сбор средств на лечение двухлетней сахалинки Даши Полковниченко. У девочки ДЦП, ­атонически-астатическ­ой формы, грубая заде­ржка психоречевого ра­звития, нарушение зре­ния. Ребенка ждут на лечение в Китае. Пока из клиники поступил вызов на сентябрь.

Девочка должна будет провести в больнице 2 месяца. На это требуется 341 тысяча рублей­. 

На сегодняшний день момент благодаря землякам собрано 122859,52 рублей. Осталось собрать - 218140,48 рублей. 

Чтобы максима­льно реабилитировать ­ребенка, нау­чить самостоятельно
х­одить, выполнять обычные действия ­в быту, общаться с лю­дьми, нужно заниматься лечением Даши сейчас - пока­ она маленькая. И в этом девочке могут помочь сахалинцы.
 
Телефон мамы: Елена Вл­адимировна Полковниче­нко +7(914)7558326­. Карта Сбербанка привязана к номеру телефона.
 
Реквизиты для помощи Даше Полковниченко:
 
Сберкарта 4276 5000 1­362 7607
Получатель:­
Полковниченко Елена В­ладимировна
Счет получателя: 4081­7810050342265314
Банк поучателя: отделение №8567 Сбербанка ­России г. Южно-Сахалинск 
БИК банка получателя ­040813608
Корреспондентский сче­т: 301018106000000006­08
 
Все необходимые документы есть в распоряжении редакции

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:22 +1
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 08:58
И ведь так мало надо... Вот заставили вернуть деньги в фонд "Сахалин. XXI век". Ну и отдайте их больным детям!
Поправляйся, кроха. Перевела.
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+1
ivanova25
Написано сегодня, в 08:59
Дай Бог здоровья девочке.
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