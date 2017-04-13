На пострадавшей после пожара крыше дома в Холмске начался монтаж вентиляционных шахт

После этого можно будет начать укладку металлочерепицы

На крыше дома по улице Первомайской в Холмске начался монтаж вентиляционных шахт. Напомним, пожар, из-за которого сгорела крыша, произошел 13 апреля.

Работы ведутся согласно утверждённого графика, проблем с материалами, техникой и людскими ресурсами нет – таковы в целом результаты ремонтно-восстановительных работ.

Продолжается установка и обшивка карнизов металлом. Кроме того подрядчик сегодня приступил к выведению вентиляционных шахт, после заливки бетоном которых можно будет начинать укладывать и металлочерепицу. Материалы имеются в наличии, техника работает исправно. Продолжается просушка квартир, сообщает пресс-служба администрации Холмска.