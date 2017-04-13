На пострадавшей после пожара крыше дома в Холмске начался монтаж вентиляционных шахт
После этого можно будет начать укладку металлочерепицы
На крыше дома по улице Первомайской в Холмске начался монтаж вентиляционных шахт. Напомним, пожар, из-за которого сгорела крыша, произошел 13 апреля.
Работы ведутся согласно утверждённого графика, проблем с материалами, техникой и людскими ресурсами нет – таковы в целом результаты ремонтно-восстановительных работ.
Продолжается установка и обшивка карнизов металлом. Кроме того подрядчик сегодня приступил к выведению вентиляционных шахт, после заливки бетоном которых можно будет начинать укладывать и металлочерепицу. Материалы имеются в наличии, техника работает исправно. Продолжается просушка квартир, сообщает пресс-служба администрации Холмска.
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Комментарии
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 15:31
Ну судя по фотографиям,обработку и пропитку досок и бруса так и не делали,они видимо это сделают после накрытия металлочерепицей.То есть,только видимую часть досок и бруса.А невидимая часть будет не обработана.Хотя все доски и бруски должны быть пропитаны противопожаркой со всех сторон и торцов.Опять экономия и следующий пожар не долго ждать.
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+3
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 15:59
VLадимир, Там даже огрунтовку и окраску металлических конструкций не производят, обратите внимание на соединение конструкций... Дикий ужас...
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+1
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евгений Online
Написано сегодня, в 16:07
VLадимир, Не знаю как у тебя, а нас иногда начальство говорит что делать, а что нет, а говоря что так нельзя, получаеш по шее.
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+2
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VLадимир Online
Написано сегодня, в 16:11
евгений, Женя ведь по смете указано сколько м2 надо пропитать и там же написано,что со всех сторон и торцов.А если доска или брус уже установлен,то с той стороны где он стоит или лежит уже не пропитаешь.Это элементарно друг.
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