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Министерство лесного и охотничьего хозяйства в Южно-Сахалинске переехало

Министерство лесного и охотничьего хозяйства в Южно-Сахалинске переехало

Теперь оно находится в районе "Эдема"

Как стало известно astv.ru, министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области переехало по новому адресу. Теперь оно находится напротив южно-сахалинского Дома правосудия - на проспект Мира, 56а. 

Министерство полностью заняло кабинеты на втором и третьем этаже здания. Прием граждан в новом здании начнется со 2 мая.

Прежний адрес на улице Карла Маркса, 16 займет другое госучреждение - следственное управление следственного комитета РФ по Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:51 +1
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Комментарии
Online
atm Online
Написано сегодня, в 15:04
Почему бы им не переехать в лес на охоту, поближе к своим владениям
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+2
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 15:19
Сегодня открытие сезона, у нас на работе вчера всё начальство свалило стрелять(по бутылкам
) представляю суету охотников пытавшихся в последние дни оформить путёвку и нарвавшихся на их переезд. Ох Россия.
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+3
Online
Angela Online
Написано сегодня, в 16:43
а я думала управление российского банка переезжает ))) столько столов и портрет Морозова (дядечка с бородой имя и отчество не запомнила ) грузили )))
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0
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