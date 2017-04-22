Министерство лесного и охотничьего хозяйства в Южно-Сахалинске переехало

Теперь оно находится в районе "Эдема"

Как стало известно astv.ru, министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области переехало по новому адресу. Теперь оно находится напротив южно-сахалинского Дома правосудия - на проспект Мира, 56а.

Министерство полностью заняло кабинеты на втором и третьем этаже здания. Прием граждан в новом здании начнется со 2 мая.

Прежний адрес на улице Карла Маркса, 16 займет другое госучреждение - следственное управление следственного комитета РФ по Сахалинской области.