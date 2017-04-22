Мэр поручил найти ошибки в генплане Южно-Сахалинска, который сейчас в разработке

Администрация города Южно-Сахалинска назначила служебную проверку в отношении исполнения контрактов, связанных с ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». Мэр островной столицы Сергей Надсадин дал поручение тщательно разобраться в деталях исполнения контрактов. В настоящее время Институт Генплана готовит документацию для развития планировочных районов Южно-Сахалинска в рамках исполнения муниципальных контрактов.

Напомним, что в августе 2016 года департамент архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Южно-Сахалинска и ГУП «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана Москвы» заключили восемь муниципальных контрактов на корректировку проектов планировки с проектом межевания территорий. Документ станет основой для изменений стратегии развития планировочных районов Южно-Сахалинска. Речь идет о Новоалександровке, Луговом, Хомутово, Лиственичном, районе «Зимы» и других.

Бывший руководитель ДАГИЗ, зная о нарушениях в уже выполненных подрядчиком документациях, подписал заключения по контрактам, и обеспечил перечисление проектному институту более 30 миллионов рублей.

Сейчас против бывшего начальника управления архитектуры и градостроительства аппарата администрации Южно-Сахалинска возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Результаты внутренней служебной проверки будут опубликованы позже, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.