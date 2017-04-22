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Изменилось место старта шествия "Бессмертного полка России" в Южно-Сахалинске

Изменилось место старта шествия "Бессмертного полка России" в Южно-Сахалинске

Процессия пройдет по улицам областного центра 9 мая

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к шествию "Бессмертного полка России", которое пройдет в областном центре 9 мая. Принять участие в параде могут все желающие. 

Шествие пройдет по Коммунистическому проспекту и улице Горького. Каждый участник - будь то организации или отдельные граждане - выйдут с портретами своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Из-за многочисленных пожеланий граждан, а также переноса места проведения военного парада с мемориала Славы - на площадь Победы место сбора и порядок проведения шествия изменены. Сбор участников шествия и построение колонны начнется 9 мая в 8.30 на участке проспекта Победы от перекрестка с улицей Комсомольской, до перекрестка с проспектом Мира. 

Шествие начинается в 9.20. Колонна прибудет на площадь Победы и расположится в ее западной части. Участники смогут увидеть военный парад войск гарнизона, открытие которого состоится в 10.00.

По окончанию военного парада, «Бессмертный полк России» пройдет от площади Победы по улице Горького до мемориального комплекса Славы, где участники шествия возложат цветы к Вечному огню. А потом шествие продолжится по Коммунистическому проспекту до поликлиники № 1 и входа в городской парк им. Гагарина.

Чтобы стать участником шествия, необходимо до 14:00 8 мая отправить в штаб общероссийского общественной гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" заявку. Которая составляется в произвольной форме, но должна содержать полное название организации, ФИО представителя, контактный телефон и предполагаемое количество участников шествия.

Заявки от организаций и частных лиц принимаются по электронной почте: region65@polkrf.ru или militer@mail.ru, по WatsApp на телефон +79147424872, сообщает сахалинское отделение "Бессмертного полка России".

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:29 0
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