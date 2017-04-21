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В выходные дни в Южно-Сахалинске пройдут четыре сельхозярмарки

В выходные дни в Южно-Сахалинске пройдут четыре сельхозярмарки

Торговля развернется на трех площадках города

Четыре сельхозярмарки в предстоящие выходные дни пройдут в Южно-Сахалинске. Здесь можно будет приобрести сахалинские овощи, охлажденное мясо, молоко и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия по ценам от производителя.

29 апреля ярмарка будет работать на пл. Ленина с 10.00 до 18.00, а также на традиционной торговой площадке за магазином «Техник» с 10.00 до 16.00.

30 апреля торговля развернется на парковке по ул. Горького, южнее пл. Победы. Время работы - с 10.00 до 16.00.

1 мая жителей и гостей областного центра ждут на праздничной ярмарке, которая с 10.00 до 15.00 пройдет на ул. Карла Маркса на участке от ул. Амурской до пл. Ленина, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:28 0
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Написано сегодня, в 11:52
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