Сторожам и уборщицам на Сахалине повысят зарплату

С 1 июля увеличится зарплата младшего персонала в детских садах, а также сторожей, уборщиц, дворников и других малооплачиваемых категорий бюджетников, сообщает пресс-служба сахалинского правительства. Размер их доходов вырастет на 10 процентов. Об этом стало известно в ходе традиционного годового отчета губернатора Олега Кожемяко в Сахалинской областной Думе.

Дополнительные прибыли, полученные бюджетом в последнее время, отметил глава области, решено направить в первую очередь на повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы, на которых не распространилось действие «майских» указов Президента РФ.

- Обращаю особое внимание, что это повышение касается не чиновников и не руководящего звена бюджетных учреждений, а нянечек, сторожей, уборщиц, дворников и других низкооплачиваемых категорий населения – всех тех, у кого сегодня самые низкие доходы. С 1 июля их заработная плата вырастет на 10 процентов, - сказал губернатор.

По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата в области повысилась с 61 тысячи рублей до 66 тысяч рублей. Рост составил 7,3 процента, что выше уровня инфляции. Отмечено и увеличение на 6 процентов валового регионального продукта - важного показателя, который характеризует развитие экономики.

Улучшились в 2016 году в Сахалинской области также основные демографические показатели. Выросло общее количество жителей, снизился миграционный отток. При росте рождаемости сократилась смертность. Больше – на 762 - стало многодетных семей. А средняя продолжительность жизни островитян достигла 68 лет, что почти на 3 года превышает аналогичный показатель 2015 года.