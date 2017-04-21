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Сторожам и уборщицам на Сахалине повысят зарплату

Сторожам и уборщицам на Сахалине повысят зарплату

С 1 1 июля увеличится жалование малооплачиваемых категорий бюджетников

С 1 июля увеличится зарплата младшего персонала в детских садах, а также сторожей, уборщиц, дворников и других малооплачиваемых категорий бюджетников, сообщает пресс-служба сахалинского правительства. Размер их доходов вырастет на 10 процентов.  Об этом стало известно в ходе традиционного годового отчета губернатора Олега Кожемяко в Сахалинской областной Думе.

         Дополнительные прибыли, полученные бюджетом в последнее время, отметил глава области, решено направить в первую очередь на повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы, на которых не распространилось действие «майских» указов Президента РФ. 

- Обращаю особое внимание, что это повышение касается не чиновников и не руководящего звена бюджетных учреждений, а нянечек, сторожей, уборщиц, дворников и других низкооплачиваемых категорий населения – всех тех, у кого сегодня самые низкие доходы. С 1 июля их заработная плата вырастет на 10 процентов, - сказал губернатор.   

По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата в области повысилась с 61 тысячи рублей до 66 тысяч рублей. Рост составил 7,3 процента, что выше уровня инфляции. Отмечено и увеличение на 6 процентов валового регионального продукта - важного показателя, который характеризует развитие экономики.

Улучшились в 2016 году в Сахалинской области также основные демографические показатели. Выросло общее количество жителей, снизился миграционный отток. При росте рождаемости сократилась смертность. Больше – на 762 - стало многодетных семей. А средняя продолжительность жизни островитян достигла 68 лет, что почти на 3 года превышает аналогичный показатель 2015 года. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:55 +1
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 10:57
Пенсии повышают, Зарплату повышают, Деньги и то "новые" печатают, мясо по 250-ть руб..., - не жизнь, а рай
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+4
atm
Написано сегодня, в 11:11
При окладе уборщицы в 4456 рублей добавка составит 1027 рублей, чистая на руки (без 13% налога) 894 рубля 32 копейки ежемесячно
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+2
Online
etnika Online
Написано сегодня, в 12:13
atm, это с надбавками и коэффициентами?
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0
atm
Написано сегодня, в 12:39
etnika, оклад без, а добавка с коэффициентом 1,6 и 5 десяти процентных надбавок
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0
Online
Mauzer Online
Написано сегодня, в 11:46
Ну всё,теперь у нас будет Рублёвка сторожей и уборщиц.
Теперь величайте их ночной директор и шеф-клининг
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+1
Online
El_Traho88 Online
Написано сегодня, в 13:17
А почему поднимают всегда только отдельным категориям граждан, да еще на такую смешную сумму?
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0
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