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Спустя 23 года в Красногорске снова начнут ходить автобусы

Спустя 23 года в Красногорске снова начнут ходить автобусы

Стоимость проезда составит 17 рублей

С 1 мая 2017 года в Томаринском районе открывается новый автобусный маршрут для пассажирских перевозок по селу Красногорск. Он будет пересекать населённый пункт, проходя по улицам Победы и Новой и заезжая по пути на центральную площадь села, и свяжет его северную и южную окраины. Конечными остановками маршрута станут улица Вокзальная и село Заречное, сообщает пресс-служба местной администрации. 

Это уже третий новый маршрут общественного транспорта, который районная администрация запускает в Томаринском районе за последние восемь месяцев. В сентябре прошлого года началось движение автобусов между селом Красногорск и районным центром – городом Томари. В конце 2016 года появилось регулярное транспортное сообщение между Красногорском и сёлами Парусное и Белинское. Теперь же у жителей Красногорска появится возможность передвигаться на пассажирских автобусах и внутри своего населённого пункта, протяжённость которого с севера на юг составляет более семи километров.

Как рассказал Глава администрации Томари Александр Кобелев, запуск нового маршрута связан с многочисленными обращениями жителей Красногорска. При этом актуальность его в текущем году должна возрасти в связи со строительством четырёх 36-квартирных домов в удалённом от центра села районе лесотарного завода. Пока принято решение, что автобус будет ходить трижды в день шесть дней в неделю, кроме воскресенья, отправляясь с улицы Вокзальной в 8, 12 и 17 часов. Однако, по заверению Александра Кобелева, администрация будет готова скорректировать график движения в соответствии с пожеланиями жителей.

По словам заместителя начальника отдела экономики администрации Галины Федотовой, автобус для Красногорска предоставлен районной администрацией, а перевозки будет осуществлять Углегорское пассажирское автотранспортное предприятие. Стоимость проезда составит 17 рублей.

До сентября прошлого года регулярные автобусные перевозки в Томаринском районе осуществлялись только между городом Томари и селом Ильинское. А автобусное сообщение Красногорска с районным центром и движение пассажирского транспорта внутри этого населённого пункта были прекращены 23 года назад, в 1994 году. Теперь же, с 1 мая, в муниципалитете будет функционировать уже четыре внутримуниципальных маршрута. В администрации района считают, что следующим шагом по развитию транспортной доступности должна стать организация регулярного автобусного сообщения между Томари и Южно-Сахалинском.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:52 +3
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Место
Сахалинская областьТомаринский районКрасногорск
Прочее
автобусобщественный транспорт
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 12:58
Ну вот. А говорят, что все у нас плохо.
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