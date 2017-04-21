Следующая неделя на Сахалине будет еще теплее

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В предстоящие выходные и праздничные дни по области ожидается очень неустойчивая погода, сообщают сахалинские синоптики.

Южная и центральная часть Сахалина, а также юг Курильской гряды будут находиться в передней части циклоничности, смещающейся с районов материка. Временами, с небольшими перерывами будут идти дожди. Наиболее интенсивные дожди пройдут в ночь на 1 мая. Температура ночью -1…+4°, днем 4…9°, днем 1 мая будет теплее 6…11°.

В северных районах Сахалина погода ожидается преимущественно без осадков, но будет довольно холодно: ночью 0…-5°, днем 2…7°, на восточном побережье 0…3°.

В Северо-Курильском районе в субботу из-за близости тихоокеанского циклона ожидается ненастная погода: снег, штормовой ветер, температура ночью 0…-3°, днем около 0°. В дальнейшем циклон уйдет на восток, погода на севере гряды улучшится и 30 апреля, а также 1 мая будет без осадков, ветер умеренный, температура ночью -3…+2°, днем 4…9°.

Почти всю следующую рабочую неделю, со 2 по 4 мая, на юге Сахалина и на островах Курильской гряды ожидается очень теплая сухая погода. Циклоны будут смещаться севернее Сахалина, что обеспечит подход теплой воздушной массы из южных широт. Температура воздуха в ночные часы ожидается 3…8°, а днем столбик термометра будет подниматься до 14…19°.

Над севером Сахалина в эти дни будут располагаться фронтальные разделы, поэтому здесь в отдельных районах будут отмечаться небольшие дожди, температура ночью 0…5°, днем 5…10°, местами до 15°.

В конце рабочей недели фронтальные разделы начнут опускаться на юг, на всем Сахалине и на Курильских островах пройдут кратковременные дожди. Немного похолодает, дневная температура понизится на 5-7°.

В областном центре в субботу утром и днем ожидается небольшой дождь, температура ночью около 0°, днем 7…9°.

В воскресенье период с дождем также придется на утренние и дневные часы, температура существенно не изменится.

В ночь на 1 мая ожидается дождь, который прекратится в первой половине дня. Температура ночью 0…2°, днем 8…10°.