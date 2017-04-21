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Поликлинику построят в Хомутово

Поликлинику построят в Хомутово

До новогодних праздников на Сахалине введут в строй 66 социально значимых объектов

В этом году на Сахалине планируют ввести в строй 66 социально значимых объектов. Среди них областной перинатальный центр, 3 фельдшерско-акушерских пункта – в селах Новое, Новиково и Парусное и 2 врачебные амбулатории в селах Яблочное и Арги-Паги. Будут построены 7 детских садов в городах Южно-Сахалинск, Углегорск, Анива, а также в райцентрах и селах Северных и Южных Курильских островов, сообщает пресс-секретарь губернатора островного региона. 

В числе вводимых в этом году объектов - дом культуры в селе Молодежное Тымовского района, общежитие на 150 мест для Сахалинского техникума отраслевых технологий и сервиса, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маячок» и реабилитационный центр для инвалидов.

- В этом году мы должны приступить к строительству аэропортового комплекса в Южно-Сахалинске. А в жилищном строительстве - сдать более 300 тысяч квадратных метров в новостройках, - отметил докладчик. - В сфере физической культуры и спорта предстоит ввести первую очередь биатлонного центра, физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в Поронайске, стадион в Смирных, центр зимних видов спорта в Томари, отремонтировать стадион «Космос» в Южно-Сахалинске. В районах появятся 27 многофункциональных спортивных площадок с полиуретановым покрытием для игровых видов спорта и занятий по общей физической подготовке.

В сфере сельского хозяйства ожидается открытие новых производств - сразу двух крупных животноводческих комплексов: в районе села Троицкое - на 1900 голов дойного стада и в селе Раздольное Корсаковского округа – на 1000 голов основного стада.

В окрестностях села Таранай на проектную мощность выйдет свиноводческий комплекс. Поголовье животных там вырастет с 12 до 62 тысяч.

А на птицефабрике «Островная» продолжат реконструкцию и модернизацию еще 4 корпусов бройлерного производства. Это позволит нарастить выпуск охлажденного мяса птицы в этом году до 2000 тонн и более. Кроме того, предприятие увеличит объемы производства яиц до 120 миллионов штук в год.

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в 2017 получит около 12 километров новых горнолыжных трасс. Здесь начнется строительство 2 канатных дорог, модернизация системы искусственного оснежения.

В сфере образования стартовала программа строительства школ. В течение 5 лет на Сахалине возведут 10 зданий. Первые из них – в Долинске и Тунгоре введут в строй следующем году. Будет завершена реконструкция школы №1 в Аниве.

А в сфере здравоохранения власти приступили к подготовке проектной документации для последующего возведения еще 10 объектов. В Южно-Сахалинске построят станцию скорой медицинской помощи, хирургический корпус Сахалинской областной больницы, новую региональную детскую больницу, две поликлиники - в южной и северной частях города, а также инфекционную больницу. В Корсакове появится новое инфекционное отделение центральной районной больницы. Фельдшерско-акушерские пункты в течение 5 лет сдадут в эксплуатацию в селах Виахту, Зональное, Красная Тымь, Старорусское и Охотское, амбулатории - в селах Мгачи, Стародубское, Кировское и Восток.

Эти планы региональных властей получили поддержку со стороны депутатского корпуса. В своих комментариях к отчету губернатора парламентарии высоко оценили значимость создания новых сельскохозяйственных производств в регионе. Особо была отмечена важность строительства зданий образовательных и медицинских учреждений.

- Лично для меня показателен пример решения проблемы медицинского обеспечения жителей южной части областного центра. Сегодня в районе Хомутово численность населения стремительно растет - за 5 лет она увеличилась на 13 тысяч человек. Очевидно, что здесь необходимо строить собственную поликлинику. И это будет сделано. В этом году начинается проектирование нового учреждения на 160 посещений в смену. Разместится оно, по предварительным данным, на площадке между железной дорогой и проспектом Мира. Всего же только на юге Сахалина в ближайшие годы будут построены более 15 медицинских объектов, - отметил один из депутатов Сахалинской областной Думы Виталий Гомилевский.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:54 0
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Комментарии
atm
Написано сегодня, в 12:06 Отредактированно сегодня, в 12:08
А новая школа в г.Холмске? А клуб в с.Пятиречье? Реконструкция школы в с.Костромское?
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