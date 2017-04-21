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Около двух тысяч полицейских будут охранять безопасность сахалинцев в предстоящие праздники
46.мвд.рф

Около двух тысяч полицейских будут охранять безопасность сахалинцев в предстоящие праздники

В патруль также выйдет Росгвардия

Правоохранительные органы в Сахалинской области в праздничные дни будут переведены на усиленный вариант несения службы. Такая информация была озвучена в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Открывая мероприятие, губернатор Олег Кожемяко выразил благодарность сотрудникам УФСБ России по Сахалинской области, благодаря профессиональным действиям которых в областном центре были выявлены и задержаны планировавшие совершить резонансный террористический акт сторонники запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

- Это говорит о том, что, даже находясь вдали от зон конфликтов, баз террористов, мы не имеем права расслабляться и должны сделать все, чтобы защитить жителей Сахалина и Курил, - подчеркнул губернатор.

Представители правоохранительных органов доложили о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню России. В частности, в поддержании порядка в областном центре и других населенных пунктах региона будут задействованы не менее двух тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Также на заседании рассматривались вопросы об антитеррористической защищенности объектов регионального воздушного, морского и автомобильного транспорта и о реализации мероприятий информационно-пропагандистского противодействия терроризму.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:57 +3
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Комментарии
trdsport65
Написано сегодня, в 10:11
какая упитанная полицейская на фото, такая всем нарушителям и преступникам даст по жопе)


-
губернатор Олег Кожемяко выразил благодарность сотрудникам УФСБ России
-

Олег Николаич, прогиб канеш засчитан, но они после этого не перестанут вас и вашу банду держать в поле зрения ))
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+6
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 11:13
"Олег Николаич, прогиб канеш засчитан, но они после этого не перестанут вас и вашу банду держать в поле зрения ))" - надежда умирает последней...
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+1
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 11:16
Мало 2 тыс. надо 4!!
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+1
atm
Написано сегодня, в 11:17
Где их взять?
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+1
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 11:30
А Ефремов чего там по правую руку сидит?
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0
nikolayppu
Написано сегодня, в 11:54
Терроризм безусловно угроза для человечества, но и коррупция не менее опасна!
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0
Елена Кириченко
Написано сегодня, в 11:58
Дэвушки на фото прям бдят по-настоящему!
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+1
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