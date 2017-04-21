Около двух тысяч полицейских будут охранять безопасность сахалинцев в предстоящие праздники

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Правоохранительные органы в Сахалинской области в праздничные дни будут переведены на усиленный вариант несения службы. Такая информация была озвучена в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

Открывая мероприятие, губернатор Олег Кожемяко выразил благодарность сотрудникам УФСБ России по Сахалинской области, благодаря профессиональным действиям которых в областном центре были выявлены и задержаны планировавшие совершить резонансный террористический акт сторонники запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

- Это говорит о том, что, даже находясь вдали от зон конфликтов, баз террористов, мы не имеем права расслабляться и должны сделать все, чтобы защитить жителей Сахалина и Курил, - подчеркнул губернатор.

Представители правоохранительных органов доложили о мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также Дню России. В частности, в поддержании порядка в областном центре и других населенных пунктах региона будут задействованы не менее двух тысяч полицейских и сотрудников Росгвардии.

Также на заседании рассматривались вопросы об антитеррористической защищенности объектов регионального воздушного, морского и автомобильного транспорта и о реализации мероприятий информационно-пропагандистского противодействия терроризму.